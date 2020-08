In de serie Pf Webfolio de bijdrage van Sjors Massar

Portraits of Phnom Penh is onderdeel van het doorlopende project ‘Portraits of’. In deze fotoserie bezoek ik Phnom Penh, Cambodja, en fotografeer ik de lokale bevolking in hun eigen tradities en leefomstandigheden. Ik ga met mijn camera op onderzoek uit naar hoe ze daar leven, waar ze wonen en hoe de werksituaties eruit zien. Hoe langer ik in Cambodja ben, hoe meer vragen er naar boven komen over de toekomst van de bewoners. De bevolking in Phnom Penh is heel blij met wat zij hebben, maar voor velen is het nog steeds hard werken om rond te komen. Daardoor komen zij vaak voor lastige keuzes te staan.

Portraits of Phnom Pehn is met haar indrukwekkende verhalen vastgelegd in filmische beelden. Met deze serie wil ik de kijker de kans geven om de flitsen uit het dagelijks leven van de bevolking van Phnom Penh te kunnen bestuderen. Flitsen uit het leven van de Cambodjaan die zo snel gaan, dit is wat Phnom Penh Phnom Penh maakt. Hoe langer je naar de foto’s kijkt, hoe meer details er naar voren komen. Elke foto is al een verhaal op zich, maar wordt ook beïnvloed door de andere foto’s uit de serie. Zo worden er veel verbanden gelegd, wat ook terugkomt in de interviews.

Een van de verhalen in de fotoserie is die van Phalley. Een Cambodjaanse, naar eigen zeggen ongeschoolde, moeder van een gezin met drie kinderen. In het interview vertelt ze dat ze niet gelukkig is met haar werk. Toch zet zij alles op alles om te overleven en haar kinderen naar school te laten gaan. Phalley geeft aan dat zij graag wil dat haar kinderen school afmaken, zodat haar kinderen later een betere baan krijgen dan zij zelf heeft. Maar soms is dit in strijd met het geld dat op de tafel moet komen, waardoor de kinderen al op jonge leeftijd mee moeten werken.

Niet alleen de verhalen en toekomstvisies van volwassen Cambodjanen zijn belangrijk in Portraits of Phnom Penh, maar natuurlijk ook die van de jongeren. Ik kreeg de kans om mee te kijken bij de ‘Happy School’, een schoolproject dat opgericht is om de minderbedeelde kinderen toch goed onderwijs aan te bieden. Enerzijds bood de ‘Happy School’ inzicht in het Cambodjaanse schoolsysteem en welke kansen deze kinderen kunnen krijgen dankzij scholing. Anderzijds maakte dit nog meer duidelijk hoe bijvoorbeeld iets kleins als het niet kunnen financieren van het repareren van je fiets invloed kan hebben op de toekomst van een leerling.



