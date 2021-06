Pennings Foundation

Pennings Foundation is een presentatie- en kennisplatform voor fotografie en lens-based art. De geschiedenis gaat terug tot 1979. In dat jaar startte Harry Pennings een galerie voor fotografie op de Geldropseweg in Eindhoven, met de nadruk op autonome fotografie. Werk van zowel gevestigde als beginnende kunstenaars werd getoond. In 2006 nam Petra Cardinaal de leiding van de galerie over. In 2018 vond de verhuizing plaats naar de huidige locatie en werden de activiteiten uitgebreid. Galerie Pennings werd Pennings Foundation. Fotografie staat nog steeds centraal, in iedere denkbare vorm of genre. Naast exposities vinden er lezingen, workshops en meetings plaats. Er wordt een educatief programma aangeboden en er is een bijzondere bibliotheek met fotoboeken (ca. 6.000), beschikbaar voor onderzoek en inspiratie.

Pennings Foundation is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten loopafstand van het Van Abbemuseum. www.penningsfoundation.com