Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN: compacte kwaliteit

Sigma heeft traditioneel een goed oog voor de markt. Hierdoor biedt de Japanse fabrikant vaak objectieven die je misschien niet altijd bij de concurrentie kunt vinden. Voor fotografen met een Sony camera met APS-C-sensor is dat bijvoorbeeld de Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN: een kwalitatieve standaardzoom voor de Sony A6500 of andere camera’s uit die A6000-reeks.

Door Jasper van Bladel

De Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN is bedoeld voor gebruik op camera’s met een APS-C-sensor van Sony met de E-mount. Vaak wordt dat soort camera’s gebruikt samen met het objectief dat bij de camera aangeschaft wordt: een eenvoudige zoom met beperkte lichtsterkte. Dat is meestal geen goed uitgangspunt voor als je het potentieel van de camera optimaal wilt benutten. Optisch zijn deze objectieven vaak geen winnaars en bij onhandige lichtomstandigheden vallen ze al snel door de mand. Sigma heeft dat goed gezien en deze Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary is dan ook een hoogwaardig en lichtsterker alternatief. Overigens is dit objectief ook verkrijgbaar in een versie voor gebruik met camera’s voorzien van de L-mount, een alliantie tussen Sigma, Panasonic en Leica.

Gewicht en omvang

Belangrijk voor een dergelijk objectief is natuurlijk de compacte omvang en het geringe gewicht. De camera’s waarvoor hij bedoeld is zijn niet groot en zwaar, dus moet een passend objectief dezelfde verhoudingen hebben. Dat zit wel goed, want de Sigma is erg compact en licht. Hierdoor is hij prima in balans op een lichte en kleine body. Hij ziet er mooi zakelijk en eenvoudig uit qua ontwerp, uitstekend passend bij de Sony-camera’s waarvoor hij bedoeld is. Er is een zoomring en een ring om scherp te stellen; verder zijn er geen afleidende elementen te vinden.

Bij de meeste kit-lenzen en eenvoudige standaardzooms is de lichtsterkte de achilleshiel. In de groothoekstand gaat het meestal nog wel met f/3.5, maar als je vervolgens gaat inzoomen wordt het objectief al snel minder lichtsterk. Dat veroorzaakt dan problemen, zeker als de lichtomstandigheden niet optimaal zijn en de fotograaf niet exact weet hoe dit te ondervangen. Vaak is het resultaat daarom teleurstellend, terwijl dat meestal eerder aan het objectief ligt dan aan de camera.

Een beter objectief op zo’n APS-C-camera schroeven is daarom een slim idee. Met name de toegenomen lichtsterkte van deze Sigma biedt een enorme voorsprong ten opzichte van lichtarme zooms. Over het gehele bereik blijft het diafragma namelijk f/2.8. Vaak is dat anders bij standaardzooms, zeker voor deze categorie camera’s. Hierdoor is het eenvoudig om beeld te maken waarin met scherpte en onscherpte gespeeld wordt. Dit betekent dat je als fotograaf meer kansen hebt om goed en interessant beeld te maken en dat het beeld vervolgens ook kwalitatief beter wordt.

Bereik

Met een bereik van 18-50mm biedt deze Sigma net wat minder dan sommige concurrerende objectieven, die vaak tot 55mm gaan. Desondanks heb je met 18-50mm natuurlijk nog een fijne range aan mogelijkheden waarmee je in veel situaties beeld kunt maken. Doordat je met de Sigma dichtbij je onderwerp kunt scherpstellen kun je op die manier interessant beeld maken met het onderwerp scherp op de voorgrond en de achtergrond weglopend in onscherpte.

In de praktijk is deze Sigma gecombineerd met bijvoorbeeld een Sony A6500 een krachtige en hoogwaardige combinatie waarmee het prima fotograferen is voor professioneel gebruik of als tweede body in de fototas naast krachtigere apparatuur. Ook als er beeld gemaakt moet worden in de vrije tijd of op vakantie kan deze combi een prima keuze zijn.

Hoogwaardig alternatief

In het licht van hoe dit objectief bekeken moet worden – als een hoogwaardiger alternatief voor het kit-objectief geleverd of gekocht bij een A6000-reeks camera van Sony – is het interessant om te kijken naar de prijs van deze Sigma. Natuurlijk ligt die hoger dan die van het kit-objectief dat hij moet vervangen. Met een prijs van net geen 500 euro is het desondanks een betaalbaar objectief dat tegenover concurrerende objectieven als de Sony 16-50 f/2.8 of de Tamron 17-70 f/2.8 veel waar voor zijn geld biedt.

Voor fotografen met een camera uit de A6000-reeks kan het gebruik van een kwaliteitsobjectief ervoor zorgen dat het volledige potentieel uit een dergelijke camera benut kan worden. Op die manier zal men eerder geneigd zijn om de aankoop van een hoogstaander model zoals bijvoorbeeld uit de A7-reeks uit te stellen. Voor fotografen die het potentieel van de APS-C-sensor in hun A6000-reeks willen ontdekken is deze Sigma daarom een prima keuze, maar ook voor fotografen die naast professioneler apparatuur een camera uit de A6000-reeks gebruiken voor minder kritiek werk is deze Sigma een interessante en veelzijdige optie.

Specificaties Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary

Diameter: 61.5mm

Lengte: 76.5mm

Gewicht: 290 gram

Vatting: Sony E-mount en L-Mount (Sigma, Panasonic en Leica)

Voor type sensor: APS-C

Opbouw: 13 lenselementen in 10 groepen

Diafragmabladen: 7

Diafragma: f/2.8-f/22

Minimale scherpstelafstand: 12,1 cm

Vergrotingsfactor: 0.35

Prijs: € 499,-