SHORTLIST PORTRAIT PRIZE 2022 

Dit jaar wordt voor de twaalfde keer de Rabo Photographic Portrait Prize uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. Op de shortlist staan dit jaar: Wouter le Duc, Bonnita Postma, Robin de Puy, Eva Roefs en Prins de Vos. De winnaar van de prijs ontvangt een geldprijs van 10.000 euro en het portret zal worden opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank.

© Bonnita Postma

Ook is er dit jaar weer een prijs voor een serie portretfoto’s van een aanstormend talent; de RaboPhotographic Portrait Talent. Dit jaar staan op de shortlist: Sander Coers, Laura Chen en Hossein Fardinfard. De winnaar van deze prijs ontvangt 2.500 euro.

© Eva Roefs

TENTOONSTELLING & UITREIKING

Op 30 november 2022 worden beide prijzen uitgereikt in Depot Boijmans Van Beuningen. Daar zullen vanaf 5november 2022 t/m 29 januari de shortlistportretten van de Rabo Pho- tographic Portrait Prize tentoongesteldworden. Van de talentseries wordt er één portret uit de serie getoond.

Daarnaast kan er van 5 t/m 30 november door de bezoekers van de tentoonstelling ge- stemd worden op hunfavoriet. De winnaar van de publieksprijs ontvangt 1.000 euro en zal eveneens op 30 november tijdens de uitreiking bekend gemaakt worden.

© Wouter le Duc

OVER RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2022

De Rabo Photographic Portrait Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met deRabobank. Eerdere winnaars van de portretprijs zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel,Annaleen Louwes, Sander Troelstra, Jitske Schols, Sarah Mei Herman, Sanne Donders, Martijn van de Griendt en Robin de Puy, die de prijs twee keer won.

CRITERIA JURERING

Rabo Photographic Portrait Prize 2022

De portretten zijn gemaakt tussen 7 mei 2021 en 30 juni 2022 door een Nederlandse fotograaf, of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is. Alle ge- nomineerden hebben een opvallend en constant oeuvre opgebouwd binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is in het portret. Daarnaast kunnen vakmanschap, techniek en compositie een rol spelen bij de beoordeling.

Rabo Photographic Portrait Talent 2022

Het ingezonden werk, minimaal drie en maximaal vijf portretten, is gemaakt als serie 7 mei 2021 en 30 juni2022 door studenten fotografie of fotografen die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse fotografieopleiding. Ook autodidactische professionals kunnen meedingen.

Deelnemers zijn niet langer dan vijf jaar professioneel werkzaam in de fotografie, of zijn jonger dan 30 jaar op het moment van inzending. Omdat talenten nog niet altijd een oeuvre hebben opgebouwd laten zij doormiddel van een samenhangende serie zien dat het niet om een enkel ‘lucky shot’ gaat.

JURY 2022

Verily Klaassen (Hoofd Kunstzaken Rabobank) – Voorzitter

Martijn van de Griendt (Winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2021) Sybren Kuiper (Grafisch ontwerper)

Philippien Noordam (Adviseur Kunstzaken/Curator, ministerie van Buitenlandse Zaken) Guinevere Ras (Curator Nederlands Fotomuseum Rotterdam)

Erik Vroons (Hoofdredacteur GUP Magazine en freelance curator & schrijver)

Dutch National Portrait Gallery

Dutch National Portrait Gallery maakt online producties, tentoonstellingen in musea en op andere locaties, met werk uit private, bedrijfs- en museumcollecties. Vanaf september 2021 is de Portrait Gallery Studio, eenbescheiden tentoonstellingsruimte, te bezoeken op het Marineterrein in Amsterdam. Daar blijft zijonderzoeken hoe portretkunst kan bijdragen aan de erkenning en waardering van de mens – zonder uitzondering en zonder oordeel.

En hoopt hiermee bij te dragen aan een samenleving waarin mensen elkaars verschillen en verhalen begrijpen en waarderen.

Rabobank Kunstcollectie

Portretkunst in de fotografie is een intiem samenspel tussen fotograaf en het model. Het is een zoektocht naaridentiteit, kwetsbaarheid, herkenning en sterfelijkheid. Oftewel: wat het betekent om het mens zijn. De‘condition humaine’ is een belangrijk en veelvuldig terugke- rend thema binnen de Rabo Kunstcollectie. Via een langdurige samenwerking maakt de Rabo Kunst[1]collectie het dan ook graag mogelijk de RaboPhotographic Portrait Prize en de Rabo Photographic Portrait Talent uit te reiken.