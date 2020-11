Genomineerd voor de Rabo Photographic Portrait Prize 2020 zijn portretten gemaakt door: Sanne Donders, Julia Gunther, Frank Ruiter, Sander Troelstra en Els Zweerink. Zij werden geselecteerd uit bijna 500 ingezonden portretten.Voor het derde jaar wordt er een talentprijs uitgereikt. De jury is onder de indruk van de hoge kwaliteit van de inzendingen voor deze prijs en plaatste vier in plaats van drie series van talenten op de shortlist: van Hajar Benjida, Vera van Dam, Colette Lukassen en Sterre Fenna van der Waals. De prijzen worden op 20 november 2020 uitgereikt door de Dutch National Portrait Gallery, in samenwerking met de Rabobank en het Pictoright Fonds. Bijna 500 inzendingen



De shortlist voor de Rabo Photographic Portrait Prize wordt jaarlijks toegekend aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. Uit de bijna 500 inzendingen werden 32 portretten geselecteerd voor de longlist waar uiteindelijk vijf sterke, kansrijke portretten uit gekozen zijn voor de shortlist. Deze fotografen laten ons echt naar de mens kijken – ze brengen de geportretteerden dichterbij.



Hoge kwaliteit talenten

De jury is dit jaar bijzonder onder de indruk van de hoge kwaliteit van de ruim honderd inzendingen voor de talent prijs. De energie van de jonge generatie fotografen is voelbaar in hun werk. Ze zijn goed in staat keuzes en selecties te maken, het werk ziet er vaak geconcentreerd en goed afgebakend uit. De winnaar van de Rabo Photographic Portrait Prize wint een prijs van € 10.000 en het werk wordt opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank. De winnaar van de Rabo Photographic Portrait Talent ontvangt € 2.500.



Jury

De jury bestaat in 2020 uit: juryvoorzitter Bart Rutten (artistiek directeur van het Centraal Museum, Utrecht), Verily Klaassen (hoofd Kunstzaken Rabobank), Sybren Kuiper (grafisch ontwerper), Philippiene Noordam (sr. adviseur Kunstzaken/curator, ministerie van Buitenlandse Zaken), Robin de Puy (winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2019).

Over RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2020

De Rabo Photographic Portrait Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank en het Pictoright Fonds. Eerdere winnaars van de portretprijs zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Sander Troelstra, Jitske Schols, Sarah Mei Herman en Robin de Puy, die de prijs twee keer won. Portretten zijn gemaakt tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 door een Nederlandse fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest). Alle genomineerde fotografen geven blijk van een opvallend en constant oeuvre binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast spelen vanzelfsprekend vakmanschap, techniek en compositie een rol bij de beoordeling.

Over RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT TALENT 2020

De fotograaf laat met een portretserie zien meer te kunnen dan het maken van een enkel ‘lucky shot’. De nieuwe prijs wordt toegekend als stimulans voor een student of professional die niet langer dan vijf jaar werkzaam is in de fotografie op het moment van inzending. Het ingezonden werk is vervaardigd binnen een fotoserie, gemaakt tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 en geeft blijk van vakmanschap, beheersing van techniek en gevoel voor compositie.

Over Dutch National Portrait Gallery

Sinds 2016 is de Rabo Photographic Portrait Prize ondergebracht bij Dutch National Portrait Gallery (de Portrait Gallery). In 2018 is de Rabo Photographic Portrait Talent toegevoegd als stimuleringsprijs voor portretfotografie talent. De Portrait Gallery maakt totdat er een permanente plek is betrokken, tentoonstellingen op locatie met portretkunst uit museum- en bedrijfscollecties en particuliere verzamelingen. Door middel van bijzondere portretkunst wil de Portrait Gallery een wezenlijke bijdrage leveren aan het historisch besef en aan begrip en respect voor elkaar. Portretten zijn daarbij een belangrijk instrument omdat zij ons vertellen hoe wij tegen mensen aankijken en hoe we onszelf graag zien. Via portretten leren we iets over de geportretteerde, over de maker – en soms over onszelf.

Over Rabobank – Rabobank Kunstcollectie

Portretkunst in de fotografie is een intiem samenspel tussen fotograaf en het model. Het is een zoektocht naar identiteit, kwetsbaarheid, herkenning en sterfelijkheid, oftewel: het mens zijn. De mens en het mens-zijn zijn belangrijke en veelvuldig terugkomende thema’s binnen de Kunstcollectie van de Rabobank. Daarom heeft de Rabobank besloten tot langdurige samenwerking met de Portrait Gallery om de Rabo Photographic Portrait Prize en de Rabo Photographic Portrait Talent mede mogelijk te maken.

Over Pictoright Fonds

Het Pictoright Fonds stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan een stevige beroeps- en kennisbasis voor beeldmakers uit één of meerdere van de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines: ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.