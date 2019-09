Een foto van twee kussende identieke superheld figuurtjes op een bloemetjeskleed gemaakt door de Koreaanse fotograaf Seungwook Yang is de winnaar van de zevende editie van Pride Photo Award. De jury koos deze foto uit een record aantal inzendingen, 3.800 foto’s van 409 fotografen met 65 verschillende nationaliteiten. De Nederlandse documentaire filmmaker en fotograaf Koen Suidgeest won met een foto uit de serie Paola over een Honduraanse transvrouw die hij leerde kennen tijdens het maken van zijn documentaire m/f/x. De prijsuitreiking vindt plaats op 1 november in De Hallen in Amsterdam. De officiële opening van de expositie is diezelfde dag.

Genderkwesties, macht en veiligheid

De inzendingen en de winnende afbeeldingen van dit jaar bewegen zich op het snijvlak van hedendaagse cultuur, gender en seksualiteit. Ze laten zien dat genderkwesties niet op zichzelf staan maar samen hangen met economie, macht en veiligheid. De jury: “Het is interessant om de mix van verhalen te zien die op een doordachte, creatieve en soms grappige manieren zowel verwijzen naar als los staan van heteronormatieve scenarios.”

Play Toy

De winnende foto van Seungwook Yang is een pakkende, sprankelende weergave van iets dat de meesten zich uit hun kindertijd kunnen herinneren: speeltijd. Voor sommige kinderen was dit een tijd voor ontdekkingen en fantasie, maar wel met het risico dat ze straf zouden krijgen als ze werden ontdekt. Nu er in de populaire cultuur meer queer figuren en verhalen te zien zijn, kunnen die fantasieën uit de schaduw treden en in het volle licht staan. Deze foto geeft een frisse kijk op speelgedrag door het gebruik van supermannelijke actiefiguren in fel licht en tegen een kleurrijke achtergrond. In plaats van te bestraffen en stigmatiseren worden deze gevoelens bevestigd en gevierd.

Overweldigd

“We werden op een goede manier overweldigd door het aantal inzendingen dat zich niet beperkt tot traditionele uitdrukkingsvormen. We moedigen fotografen aan om persoonlijke verhalen te vertellen, en die waren er volop. Hoewel we alleen de sterkste inzendingen konden selecteren, die er het best in slaagden om het verhaal over te brengen, hadden vele een grote emotionele zeggingskracht en we zullen veel van deze beelden met ons meedragen. Het delen van deze verhalen en jezelf op deze manier blootgeven is moedig. We willen iedereen bedanken voor hun inzending en aanmoedigen zich te blijven verbeteren en opnieuw deel te nemen aan de volgende editie. Uit de inzendingen blijkt duidelijk dat mensen een grote creatieve vrijheid voelen bij het inzenden van werk voor Pride Photo Award. We hebben grote vrijheid van expressie, risicovolle keuzes en gewaagde beeldkeuzes gezien die mensen niet zouden durven inzenden bij vele andere wedstrijden, omdat ze denken dat ze moeten voldoen aan zowel de feitelijke als ongeschreven regels en verwachtingen,” aldus de jury.

Deze bestaat dit jaar uit John Fleetwood, Photo: (Zuid Afrika, juryvoorzitter), Anna Sekria, Saltimages.ru (Rusland), Chris Rijksen, The Transketeers (Nederland), Sujong Song, National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (Zuid Korea), Tanner Curtis, The New York Times (VS).

Vier categorien, 12 winnaars

AWARD Seungwoo k Yang (KR), Play Toy

1e Enkel Beeld Keiji Fujimoto (JP), Group of gay men sharing a room in Kampala

2e Enkel Beeld Micha Serraf (ZW), Another day as greatness

3e Enkel Beeld Koen Suidgeest (NL), Paola

1e Uniek Vaugha n Larsen (US), Rites

2e Uniek Hugo (Ugo) Fraysse (Woatzi) (FR), Chameleon

3e Uniek Chiara Luxardo (IT), Burma Love

1e Verhalen Nelson Morales (MX), Musas muxe

2e Verhalen Carloman M.C. Riojas (PE), Immigration LGBTQ in Buenos Aires

3e Verhalen Marc Ohrem-Leclef (DU) Jugaad-Of Intimacy and Love

1e Open Mickey Aloisio (US), From Europe with Love

2e Open Corinne Mariaud (FR), Flower beauty boys

3e Open Anja Matthes (DU), The House of Bangy Cunt

Speciale Vermelding Seungwook Yang (KR), Play Toy

Speciale Vermelding Seungwook Yang (KR), Badasses

Speciale Vermelding Hotli Simanjuntak (ID), Sharia Law Against LGBT

Speciale Vermelding Blake Little (US), Concealed, Portraits of LGBT Gun Owners

Tentoonstelling in Amsterdam De winnaars worden geëerd tijdens de prijsuitreiking op vrijdag 1 november in De Hallen in Amsterdam west. Daar is gedurende de maand november de expositie met werk van alle winnaars van 2019 te zien. Marjolijn Bronkhuyzen, duo-voorzitter van Pride Photo Award: “Dat zoveel fotografen meedoen, toont aan hoe actueel en urgent het onderwerp seksuele en gender diversiteit nog steeds is, zowel in Nederland als daarbuiten. En hoe belangrijk is om een podium te bieden voor al die fotografen die de verhalen van LHBTIQ+ personen van over de hele wereld laten zien.” Over Pride Photo Award Het is de zevende keer op rij dat Pride Photo Award deze wedstrijd organiseert, na een korte onderbreking van twee jaar. Pride Photo Award is een initiatief van COC Amsterdam, IHLIA en Stichting Homomonument, en ondersteund en geadviseerd door Foam (Fotografiemuseum Amsterdam) en World Press Photo. Pride Photo Award 2019 wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, Fonds21, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.