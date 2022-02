Vanaf half februari is de Gallery & Bookstore for Contemporary Photography aan de Haarlemmerstraat 122 in Amsterdam geopend. Er zijn boeken van Self Pubishers United (SPU) en werk van autonoom fotograaf Jackie Mulder te zien en te koop. Aan de wanden wordt het werk van Mulder geëxposeerd en de boeken liggen op grote tafels. De pop-up Gallery & Bookstore is geopend op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Mulder en/of fotografen van SPU zijn aanwezig om over hun werk en boeken te vertellen.

SPU is een collectief van circa veertig fotografen in Nederland, die in eigen beheer fotoboeken uitbrengen. Analoge boeken in een digitale wereld. SPU is van mening dat gedrukte fotoboeken een essentieel instrument zijn voor de hedendaagse fotograaf. Technologie heeft het mogelijk gemaakt dat hedendaagse fotografen hun werk kunnen laten zien in boeken die op eigen initiatief zijn vormgegeven, gebonden en gedrukt, zonder te worden beperkt door een uitgever. De aangesloten fotografen bij SPU delen een bepaalde fotografische benadering en de boeken zijn op een bijzondere manier gemaakt. SPU is een non-profit organisatie die door de fotografen zelf wordt geleid. Het Nederlands Fotomuseum heeft de collectie boeken van SPU aangekocht en opgenomen in hun collectie.

Jackie Mulder

Mulder toont in de pop-up store werk uit haar serie Thought Trails. Dit doorlopende project gaat over hoe hersenen werken als we onze gedachten laten dwalen. De geest schakelt willekeurig tussen heden en verleden, springt heen en weer tussen wazig en haarscherp en maakt fascinerende verbindingen. Door haar beelden te deconstrueren en opnieuw te verbinden door te hechten en te plakken, ontstaat een nieuwe, gelaagde realiteit. Mulder bewerkt haar foto’s met verschillende technieken zoals houtskool, stikwerk, bijenwas, inkt en verf om te verbergen en te accentueren. Alle werken zijn unica en worden gekenmerkt door hun tactiliteit.

Fotografen van Self Publishers United

De fotografen die bij SPU zijn aangesloten zijn: Saskia Aukema, Gilles Boeuf, Hans Bol, Han Borger, Jantien de Bruin, Saskia Bruinsma, Yanina Cesa, Greet van Dam, Karlijn van Diepen, Ellis Doeven, Sevilay Maria van Dorst, Jennifer Drabbe, Jet van Gaal, Emile Gostelie, Oliver Gouwenberg, Ton Groot Haar, Claudia Heinermann, Jamie van den Heuvel, Pascale Hustings, Karola Jansen, Dolph Kessler, Ellen Korth, Estera Knaap, Lis Leijser, Kjell Leknes, Cara Louwman & Yuen Yee Li, Judith Minks, Sandra Minten, Maaike Navon, Ilvy Njiokiktjien, Ilse Oosterkamp, Wies den Ouden, Nanouk Prins, Colette Raaijmakers, Justus de Rode, Koen Suidgeest, Tatiana Della Vedova, Eva Veldhoen en Mo Verlaan.

Gallery & Bookstore for Contemporary Photography

De Gallery & Bookstore is gevestigd aan de Haarlemmerstraat 122 in Amsterdam en is open op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Mulder en/of fotografen van SPU zijn aanwezig om over hun werk en boeken te vertellen.