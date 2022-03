De geselecteerden:

Kwabena Appiah-Nti, Hans van Asch, Mona van den Berg, Anne Claire de Breij, Remy Castle, Tony Dočekal, Martijn van de Griendt, Rob Hornstra, Roos Klijn, Jaime Korbee, Boris Lutters, Susanne Middelberg, Jouk Oosterhof, Imke Panhuijzen, PeterPflügler, Eva Roefs, Jaap Scheeren, Raymond Waltjen, Phyllis Wong en Pim Top en Eelco Wortman.

Tijdens deze fotografiewedstrijd krijgen fotografen jaarlijks de mogelijkheid om het podium te pakken. Door niet alleen de winnaar maar alle geselecteerden een groot podium te geven, onderstreept SO de missie om zoveel mogelijk fotografen voor te stellen aan een uitgebreid netwerk.

De Jury spreekt:

De inzendingen van dit jaar kenmerkten zich door een brede diversiteit aan fotografische disciplines. We hebben alles voorbijzien komen. Van autonoom tot toegepast en van journalistiek tot still-life. Het was mooi om te zien wat het huidige Nederlandse fotografische klimaat is’, aldus Juryvoorzitter Mark Engelen. ‘De twintig genomineerden vormen een geweldige mix tussen nieuw talent en gearriveerde namen. En meteen ook een mix van verschillende specialisaties en stijlen. Een dwarsdoorsnede van de fotografie in een land met een rijke visuele geschiedenis. Als jury van SO 2022 Award zijn we dan ook bijzonder trots op deze twintig. In onze ogen allen winnaars.

Stemmen voor de Publieksprijs

Wie de felbegeerde titel SO 2022 Award wint wordt donderdag 14 april bekend gemaakt. Maar wie zou volgens het publiek moeten winnen? Iedereen kan t/m zondag 10 april stemmen op zijn favoriet! Ga naar www.dupho.nl/so-award/award-winnaars/selection-of-2022 en breng je stem uit.

Selected by SO 2022

Een vijfkoppige jury van experts selecteert jaarlijks twintig fotografen. De missie daarbij is een selectie te maken die eenmooi beeld geeft van de tijdgeest met daarin vele vormen van fotografie zoals portret, documentair, autonoom, reportage, reclame, mode en still-life fotografie.

Alle geselecteerde fotografen krijgen een podium én zijn welkom bij het netwerkdiner waar agentschappen, musea,reclamebureaus, redacteuren en kenners aanschuiven. Tijdens dit event worden de overall winnaar, student winnaar en dewinnaar van de publieksprijs bekendgemaakt.

Over de jury

Heike Gülker werkt sinds 2003 bij Volkskrant Magazine als beeldredacteur en daarvoor als artdirector. Voor die tijd was zeartdirector van Blvd. Magazine en grafisch ontwerper bij Studio Anthon Beeke. In 1998 is ze aan de Aki afgestudeerd op visuele communicatie.

Noël Loozen is regisseur en fotograaf. Hij studeerde fotografie aan de Rietveld Academie en behaalde een Master in film aan de Nederlandse Filmacademie. Zijn eerste korte film “The Hornhunter” (2014) ging in première in Eye. Daarna ging zijn korte film “Spoetnik” (2015) in première op de Berlinale en won diverse prijzen. Zijn meest recente film “Botanica” (2017) en televisiefilm “Limburgia” (2017) gingen vorig jaar in première op het Nederlands Filmfestival. Hij regisseerde het kinderprogramma Moonriders (2021) van de VPRO. Noël maakt ook video- installaties en fotografeert regelmatig voor o.a. Volkskrant Magazine.

Mark Engelen is fotograaf en afgestudeerd in 1999, aan de Academie St. Joost in Breda. Gedurende de afgelopen 23 jaar heeft hij in verschillende fotografische disciplines gewerkt, zoals fotojournalistiek, documentair, autonoom, fashion enallround reclame. Sinds 7 jaar heeft hij zich volledig toegelegd op het fotograferen van topsporters en bekende persoonlijkheden voor marketingdoeleinden. Dit doet hij op geënsceneerde wijze waarbij zijn vaak technisch complexe beelden tijdens het postproductieproces werkelijkheid worden. Altijd vanuit de gedachte dat de realiteit slechts perceptie is.Daarnaast geeft hij met regelmaat lezingen over het fotografisch vak en heeft hij diverse fotografie awards gewonnen.

Helen Fernando is Art Director bij reclamebureau TBWA\NEBOKO. Helen is verantwoordelijk voor de beeldtaal vanreclamecampagnes. Ze heeft met haar werk verschillende prijzen gewonnen zoals ADCN, ESPRIX, SAN en Cannes Lions. Helen is creatief, gepassioneerd en nieuwsgierig. Ze laat zich graag inspireren door de wereld om haar heen.

Naïma Kaddour werkt sinds 1991 als foto-editor voor Magnum Paris. Ze is momenteel verantwoordelijk voor publicatierechtenen leidt de ontwikkeling van MENA-projecten.

Over DuPho

DuPho werkt iedere dag aan de lange termijn carrière van de beroepsfotograaf. Door de toekomst van het beroep scherp te houden, wet- en regelgeving inzichtelijk te maken, je te attenderen op wat je waard bent en verdient. In de tussentijd attenderen wij je op de essentiële zaken aan de regelkant van jouw vak.