De jury kwam in Amsterdam bijeen om uit de 256 inzendingen 21 fotografen te nomineren voor de SO 2021 Award. De missie was een selectie te maken welke een mooi beeld geeft van de tijdgeest met daarin vele vormen van fotografie zoals portret, documentair, autonoom, reportage, reclame, mode, still-life fotografie. De ‘Selection of Dutch Photography 2021’ is:

SO 2021 Award

Desiré van den Berg

Dim Balsem

Eliza Bordeaux

Erik Borst

Jakob van Vliet

Joosje Janssen

Joram Blomkwist

Jouk Oosterhof

Maarten Kools en Salimah Gablan

Maartje Brockbernd

Marianne Ingleby

Marwan Magroun

Maxime Cardol

Nick van Tiem

Olya Oleinic

Philippe Vogelenzang

Renata Dutrée

SO 2021 Student Award

Bebe Blanco Agterberg

Mariet Dingemans

Michelle Piergoelam

Vera van Dam

Award Night

De winnaar van de SO 2021 Award wordt vrijdag 2 juli bekend gemaakt via een hybride show vanuit het Compagnietheater. De SO 2021 winnaar ontvangt een geld bedrag van 4000 euro, de SO 2021 Student Award winnaar gaat met 1000 euro naar huis.

Publieksprijs

Nieuw dit jaar is de publieksprijs. Iedereen kan straks een stem uitbrengen op het, in hun ogen, beste werk van de ‘Selectie van de jury’. De inzending met de meeste stemmen wint daarmee de SO 2021 Publieksprijs.

Stemmen kan van 14 t/m 27 juni 2021.

Jury

De juryleden waren Gijs Determeijer (Halal), Valentina Vos (fotograaf), Femke Rotteveel (FOTODOK), Khalid Amakran (fotograaf) en Mick Peet (FD).