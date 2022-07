Selectie BredaPhoto International Talent Program bekend

terug

BredaPhoto heeft negen jonge talenten, die studeren aan een Europese kunstacademie, geselecteerd om werk te tonen op het BredaPhoto Festival 2022. Deze talenten namen deel aan het International Talent Program dat BredaPhoto in samenwerking met de Europese academies heeft ontwikkeld met het doel opkomend fotografietalent te scouten en te ondersteunen. Na de kick-off in december met ruim 200 studenten volgde een maandenlang intensief traject met verschillende feedbackrondes en onderling contact. 45 talenten mochten door naar de laatste ronde. In het Duitse Bielefeld kwamen zij bijeen op de University of Applied Sciences om hun uiteindelijke project te pitchen. Hieruit zijn de negen exposanten gekozen die in september hun werk tonen, zij aan zij met de internationale topfotografen.

© Natacha de Mahieu

De ITP talenten en hun geselecteerde projecten zijn:

Ragna Arndt-Marić – Eden´s Eve (University of Applied Sciences Bielefeld)

Noor Boiten – CHEAP GIFTS $$$ Buy Now ! (St. Joost School of Art & Design, Breda)

Nele Boogaerts – Freedom Regained (Luca School of Arts, Narafi, Brussel)

Franciska Legát – Hellish Eden (MOMA University of Art and Design, Boedapest)

Natacha de Mahieu – Theatre of Authenticity (KASK, School of Arts, Gent)

Ilmari Pylvänäinen – Five Hundred Years Dungeon (LAB University of Applied Sciences, Lahti)

Ivan Tomasevic – Plima (KASK, Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen)

Quinten Vermeulen – Een oude ziel en een rosse kop (Luca School of Arts, St. Lukas, Brussel)

Carlijne de Wit – Cassandra (HKU, Utrecht)

© Ilmari Pylvänäinen

Over het International Talent Program

Het BredaPhoto International Talent Program (ITP) is een Europees samenwerkingsproject van BredaPhoto en verschillende Europese kunstacademies. Het ITP bestaat sinds 2010. Het doel is om opkomend fotografietalent in Europa te scouten en te ondersteunen. Dit gebeurt in verschillende stadia van de carrière van deze talenten. BredaPhoto biedt hiervoor drie programma’s: The Academy (voor studenten), The Residency (voor alumni die 1-2 jaar geleden zijn afgestudeerd), The Support Program (voor alumni die 3-5 jaar geleden zijn afgestudeerd).

Het International Talent Program komt mede tot stand met dank aan de genereuze steun van onder andere het Creative Europe Programme van de Europese Unie, Brabant C, Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Breda.