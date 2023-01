Schaakkunst in Rietveldpaviljoen

terug

Op 9 februari opent onze nieuwe expositie in het Rietveldpaviljoen: Schaakkunst en de kunst van het schaken. Naar aanleiding van het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond toont het Rietveldpaviljoen werk van fotografen, schilders, tekenaars en uitvinders en kun je rechtstreeks kennismaken met de schaaksport door films, door zelf te spelen of je te verbazen over de rol van de computer. Ook zijn er voor het eerst enkele schilderijen en objecten uit het Collectie Centrum Nederland te zien.

© Ernie Buts, Chess Boxing Ignition by SemiFest, Paradiso 8 jan 2020

Zolang als mensen schaken, zijn er kunstenaars die het schaakspel in al zijn facetten hebben geschilderd, beschreven, bezongen, gesneden, gehakt en in de laatste 200 jaar gefotografeerd, gefilmd en geprint. Naar aanleiding van het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond opent het Rietveldpaviljoen in februari 2023 haar deuren met een scala aan kunstuitingen en voor een rechtstreekse kennismaking met de schaaksport door films, door zelf te spelen of je te verbazen over de rol van de computer.

Exposanten

Het werk van zes schilders Tjerk Zijlstra, Aad van den Bosch, Henryette Weijmar Schultz, Govert Muijs, Ap Verheggen en Boldriaan (Rolf Föhe, † 2009) heeft vaak magisch realistische of meta realistische kenmerken en verbeeldt niet alleen de aard van het schaakspel maar ook de vele associaties die het spel of het spelen van schaken oproept.

De fotografen Lennart Ootes, Harry Gielen en Bas Beekhuizen zijn nauw verbonden met de schaaksport en hun foto’s leggen de emoties vast van het schaakspel, kinderen totaal verdiept in het spel, professionals gedurende de grote toernooien en alles daar tussen in. De digitale tekeningen van Pia Sprong zijn hieraan verwant. Daar naast introduceren de foto’s van Ernie Buts het fenomeen schaakboksen.

Lopend door de expositie tref je bijzondere schaakspelen van verzamelaars, historische schaakdocumenten uit de kampen in voormalig Nederlands-Indië, cartoons, gedichten aan. Je vindt er schaakuitvindingen als de schaakkubus van Jang Graat en Chess IV – schaken in viervoud- van Frank Brugman. Er zijn ook plekken om zelf te schaken. Kijk je naar de muren dan zie je schilderijen, foto’s, gedichten, anekdotes en cartoons, die getuigen van de rijke geschiedenis van het schaken als sport en als inspiratie voor kunst. Overal staan beeldschermen waar je fragmenten van schaakfilms kunt zien en interviews met de exposanten. In de filmzaal vertonen we schaakfilms.

