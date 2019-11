Fotograaf Saskia Boelsums is uit acht finalisten gekozen tot Kunstenaar van het jaar 2020. De bekendmaking markeert de start van de Nationale Kunstweek (9-17 november). De overige finalisten waren Barbara Nanning, Claudy Jongstra, Erwin Olaf, Theo Jansen, Iris van Herpen, Daan Roosegaarde en Klaas Gubbels.





Saskia Boelsums exposeert momenteel bij Eduard Planting Gallery in Amsterdam. De galerie presenteert met ‘Landscape Photography’ een selectie intrigerende beelden die de schoonheid laat zien van Hollandse landschappen met imposante wolkenluchten. In oktober is ook een fotoboek gelanceerd van uitgeverij Terra. In het eerste overzichtswerk van de beeldend kunstenaar zijn honderd foto’s opgenomen.

De landschapsfoto’s van Saskia Boelsums hebben een sterk eigen signatuur: overweldigend en schilderachtig. De kunstenaar laat de essentie van haar beleving zien en maakt de sfeer van het gefotografeerde landschap, met weidse horizonten en grootse wolkenluchten, voelbaar voor de toeschouwer. Daarbij zijn de natuur en de seizoenen een onuitputtelijke bron van inspiratie. De kunstfotograaf voelt zich sterk verbonden met de traditie van Nederlandse landschapsschilders als Vincent van Gogh, Willem Maris en Jacob van Ruisdael.

Saskia Boelsums (Amstelveen, 1960) is opgegroeid in Iran en op Curaçao. Terug in Nederland volgt ze een opleiding aan de Kunstacademie Minerva in Groningen en studeert af in ruimtelijke en grafische vormgeving. Sinds 2013 focust de kunstenaar zich volledig op landschapsfotografie. Haar autonome werk is al meerdere malen bekroond en te zien geweest op exposities in Amsterdam, Berlijn, Hong Kong, Londen, Moskou en New York. Eduard Planting Gallery presenteert de fotograaf ook op de komende editie van de kunstbeurs PAN Amsterdam.

