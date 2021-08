Van 7 september 2021 tot 9 januari 2022 exposeert landschapsfotograaf Saskia Boelsums een keuze uit haar werk in Stadsmuseum Harderwijk. In drie zalen van het museum zijn de hoogtepunten uit haar oeuvre te zien, aangevuld met nieuw werk. Tijdens de expositie wordt ook het tweede boek van Saskia Boelsums gepresenteerd.

© Saskia Boelsums

Landschappen

De landschappen van Saskia Boelsums worden in Nederland en ver daarbuiten hoog gewaardeerd. Ze heeft naam gemaakt met haar overweldigende en schilderachtige foto’s. Regelmatig wordt haar werk vergeleken met dat van beroemde landschapsschilders als Constable, Van Gogh, Maris en Van Ruisdael. Striemende regen boven zee, zonlicht uit een onstuimige wolkenlucht en kwetsbare veenlandschappen met hier en daar een eenzame boom, ze zijn volop aanwezig in de landschapsfoto’s van Saskia Boelsums. In haar foto’s benadrukt ze haar eigen beleving van de natuur, het landschap en het weer. Ze heeft daarbij een zeer persoonlijke aanpak waarbij ze als fotograaf haar onderwerp meer en meer benadert als een schilder.

In Stadsmuseum Harderwijk zijn landschapsfoto’s te zien uit verschillende perioden, van registrerend werk uit haar beginperiode tot nieuw werk dat nauwelijks te onderscheiden is van een schilderij. De titel van de expositie is Saskia Boelsums – Landschappen.

Nieuw boek

Op 10 september wordt in het Stadsmuseum haar tweede boek gepresenteerd met de titel Saskia Boelsums – Pictorial Landscape Photography. In dit nieuwe boek zijn opnieuw honderd landschapsfoto’s opgenomen. In vergelijking met haar eerste boek, dat met drie drukken een groot succes is, zijn de landschappen schilderachtiger en gevarieerder. Het Nederlandse landschap is ruimschoots aanwezig. Daarnaast publiceert ze voor het eerst landschapsfoto’s die ze maakte op reizen naar Duitsland, Zwitserland en New York. Iedere foto is een uiting van haar liefde voor de natuur. Haar natuurbeleving via fotografie overbrengen, is de drijfveer van Saskia Boelsums. Daardoor is ze bij uitstek de landschapsfotograaf die de soms woeste en even vaak kwetsbare schoonheid van de natuur in beeld weet te vangen.

Het boek Saskia Boelsums – Pictorial Landscape Photography is direct na de presentatie te koop in de winkel van het Stadsmuseum Harderwijk en in de reguliere boekhandel. Online is het boek nu al te bestellen.

Saskia Boelsums exposeert haar landschapsfoto’s over de hele wereld. Ze heeft meerdere nationale en internationale prijzen gewonnen. In 2020 werd ze uitgeroepen tot Kunstenaar van het Jaar.

Solo-tentoonstelling

Stadsmuseum Harderwijk 7 september 2021 – 9 januari 2022

Saskia Boelsums – Landschappen

Boek

SASKIA BOELSUMS – Pictorial Landscape Photography

Uitgeverij Terra