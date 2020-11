Winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2020: Sanne Donders met portret van Lukas Vonk; winnaar Rabo Photographic Portrait Talent 2020: Colette Lukassen met serie ‘Emma’.

Sanne Donders is gekozen tot winnaar van de Rabo Photographic Portrait Prize 2020 met een portret van Lukas Vonk (18 jaar), beeldend kunstenaar uit Geulle, Zuid-Limburg. ‘We zien een uitgesproken persoonlijkheid, zonder dat dit beeldend wordt uitgeschreeuwd en we zien het vakmanschap van de maker.’ (uit het juryrapport). De winnaar van de Talent Prize is Colette Lukassen met de serie ‘Emma’.

Dit jaar wordt voor de tiende keer de Rabo Photographic Portrait Prize uitgereikt. Uit de vijf portretten die op de shortlist staan, koos de jury unaniem voor het portret van Sanne Donders. De jury over het portret van Donders: “Deze foto schreeuwt niet, maar fluistert. Langzaam ontvouwt zich het beeld, we blijven er van alles aan ontdekken en het geeft ons steeds meer. Deze jongen, gefotografeerd in de gang van zijn school, ontstijgt moeiteloos de fantasieloze omgeving, de saaie bakstenen muren. En daarom valt de samenwerking tussen jongen en fotograaf te prijzen. Het mooie, zachte licht dat is gebruikt, hoe alles in zachte pasteltinten bij elkaar gebracht is. Zijn broek en zijn haar vormen als enige donkere partijen een subliem maar subtiel beeldrijm. Een prachtige compositie, versterkt door de perspectivische lijnen en bekroond met het stralende licht boven zijn hoofd, licht dat doet denken aan een aureool. Zelf laat hij zich vrijwel moeiteloos, bijna achteloos zien; van blik naar vinger, van dubbelgevouwen pinkje naar nagellak. Eenmaal de fluistering gehoord, blijft het nazingen in je hoofd.”

Sanne Donders (1982) studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Ze is vooral portretfotograaf. Donders werkt aan eigen projecten en in opdracht van Het Algemeen Dagblad, Rabobank Kunstzone en het Doelen Magazine, waarvoor ze artiesten fotografeert.

Donders ontvangt een geldprijs van € 10.000. Haar werk wordt mogelijk aangekocht door een grote internationale collectie, waarin ook alle winnaars van voorgaande edities zijn opgenomen. Op de shorlist voor de prijs stonden ook portretten van Julia Gunther, Frank Ruiter, Sander Troelstra en Els Zweerink.



Rabo Photographic Portrait Talent 2020

Ook unaniem gekozen is de winnaar van deze talent prijs: Colette Lukassen met haar serie ‘Emma’. De jury: “Over Gijs die Emma wordt, of gewoon ís, maar vooral over de relatie tussen model en fotograaf. Alle foto’s zijn erg goed, liefdevol, sensitief, integer en tijdloos. Het genderverhaal is eigenlijk nergens écht het onderwerp. Lukassen maakte gewoon steengoede foto’s van een meisje en haar vriendje.”

Colette Lukassen (1967) is autodidactisch documentair- en portretfotograaf. Lukassen exposeert sinds 2016 en is voor diverse prijzen genomineerd en geselecteerd. In 2019 was zij overall winnaar van de National Geographic fotowedstrijd (NL en BE). De serie ‘Emma’ gaat over Emma die geboren is als Gijs. Naast portretten van Emma bevat de serie ook een portret van Emma samen met haar eerste serieuze verkering, Luca.

Voor de derde maal wordt deze talentprijs uitgereikt als stimulans voor de net startende fotograaf. De jury was dit jaar onder de indruk van de hoge kwaliteit van de ingezonden portretten door de talent fotografen. “De energie van de jonge generatie is tijdens het juryoverleg duidelijk voelbaar. Bij uitzondering bestaat de shortlist dit jaar dan ook uit vier portretseries in plaats van drie.” Naast Lukassen werden series van Vera van Dam, Hajar Benjida en Sterre Fenna van der Waals op de shortlist geplaatst. Lukassen ontvangt een geldprijs van € 2.500.



Over de prijzen

De Rabo Photographic Portrait Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank en het Pictoright Fonds. De Rabo Photographic Portrait Talent wordt toegekend als stimulans voor een student of professional die niet langer dan vijf jaar werkzaam is in de fotografie op het moment van inzending.

Jury 2020

Voorzitter: Bart Rutten (artistiek directeur van het Centraal Museum), Verily Klaassen (hoofd Kunstzaken Rabobank), Sybren Kuiper (grafisch ontwerper), Philippien Noordam (senior adviseur Kunstzaken/curator, ministerie van Buitenlandse Zaken), Robin de Puy (winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2019).

Over Dutch National Portrait Gallery

De Portrait Gallery maakt tentoonstellingen op locatie met portretkunst uit museum- en bedrijfscollecties en particuliere verzamelingen. Door middel van bijzondere portretkunst wil de Portrait Gallery een wezenlijke bijdrage leveren aan het historisch besef en aan begrip en respect voor elkaar.



Over Rabobank – Rabobank Kunstcollectie

Portretkunst in de fotografie is een intiem samenspel tussen fotograaf en het model. De mens en het mens-zijn zijn belangrijke en veelvuldig terugkomende thema’s binnen de Kunstcollectie van de Rabobank. Daarom heeft de Rabobank besloten tot langdurige samenwerking met de Portrait Gallery om de Rabo Photographic Portrait Prize en de Rabo Photographic Portrait Talent mede mogelijk te maken.



Over Pictoright Fonds

Het Pictoright Fonds stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan een stevige beroeps- en kennisbasis voor beeldmakers uit één of meerdere van de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines: ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.