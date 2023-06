Sanja Marušić nog te zien tot 18 juni

terug

De tentoonstelling OUT OF THIS WORLD van Sanja Marušić in Het Nderlands Fotomuseum is nog te zien tot en met zondag 18 juni.

In 2021 kocht het Nederlands Fotomuseum dertien werken aan van Sanja Marušić uit de serie Flowers in December (2015-2016). Haar werk vormt een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande collectie geënsceneerde fotografie en voegt daar een hedendaagse, vrouwelijke stem aan toe. Van 18 februari t/m 18 juni 2023 toont het Nederlands Fotomuseum de allereerste museale solotentoonstelling van deze veelzijdige kunstenaar: OUT OF THIS WORLD.

Felgekleurde, intieme zelfportretten tonen een zoektocht naar haar positie in de wereld; de relatie tussen mens en natuur, het vinden van evenwicht in relaties en in moederschap. Stap binnen in het brein van Sanja Marušić, ontsnap aan de alledaagse realiteit en laat je meevoeren op een reis die al je zintuigen prikkelt.

Out of this world

Gastcurator en ontwerper Mira Matić ontwierp voor deze tentoonstelling een bijzonder ruimtelijk object. Het gesloten, organische volume is een metafoor voor het brein van Sanja Marušić. Genesteld tussen de betonnen kolommen van het Nederlands Fotomuseum, dwingt de grafische buitenlaag met de kenmerkende schetsen van Sanja Marušić je om een opening te vinden. Na de introductie van de dertien werken uit de collectie van het museum betreed je in chronologische volgorde een wereld die bestaat uit een aaneenschakeling van kleurrijke ruimtes. Iedere ruimte verbeeldt een betekenisvolle fase uit het leven van Sanja Marušić. Je ziet haar ontwikkeling van een alleenstaande jonge vrouw tot een partner en moeder.