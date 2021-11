Kunstenaar Sander du Floo exposeert zijn serie Dream cities in Galerie pop up art concept. In 2017 begon Sander te werken aan een nieuwe serie Dream Cities. Dit begon uit een zoektocht naar de functie van kunst en de relatie met het kunstwerk en de toeschouwer.

Niet alleen de relatie met de kijker en de functie van kunst was een onderzoek, maar ook Sanders zoektocht naar waarom hij bepaalde keuzes maakte bij de ontwikkeling van zijn kunstwerken hield Sander lange tijd bezig. Hieruit begon Sander te werken aan een nieuwe serie Dream Cities is zijn geboortestad Breda, in de serie Dream Cities wordt voornamelijk bestaande Nederlandse steden in een dromerige weergave verbeelden, met als hoogste doel een moment te creëren waarop je als toeschouwer uit de werkelijkheid wordt gehaald en aan zijn/haar verbeeldingskracht wordt overgelaten. Het enige waar Sander controle over wil hebben, zijn de instellingen en de visuele representatie van de kunstwerken.

Het begon allemaal in Breda

Breda was de eerste stad die Sander verbeelden tot een kunstwerk en in samenspraak met een lokale lijsten maker werd besloten om het kunstwerk van Breda in de etalage te hangen. Wat hierop volgde was een golf van positieve reacties en enkele particulieren, lokale kunstverzamelaars hebben dan ook het kunstwerk aangeschafte. Waar het klein in Breda begon is de serie Dream cities inmiddels uitgegroeid tot een groot succes en is de serie bij tientallen galeries te bewonderen.

Terug waar het begon

Organiseert Sander samen met Galerie pop up art concept een tentoonstelling genaamd Dream cities. De tentoonstelling wordt ingeleid door het kunstwerk van Breda, maar naast de serie Dream cities is er ook een tentoonstelling van de serie Red Landscape te bezichtigen Sander’s eerste serie uit zijn kunstenaars carrière die bij verschillende fotofestivals zijn geëxposeerd waaronder in New York en Sydney. Het is dus een uitgebreide tentoonstelling die het verleden en heden van Sanders carrière als kunstenaar vertelt. Naast de kunstwerken van Sander worden er ook een rondleiding georganiseerd waar de kunstenaar Sander persoonlijk uitleg geeft over zijn kunstwerken.

Datum expositie:

donderdag 11 november t/m vrijdag 31 december 2021

Openingstijden:

Donderdag: 10:00 t/m 17:00

Woensdag: 10:00 t/m 17:00

Vrijdag: 10:00 t/m 17:00

Gallery pop up art concept

website: https://popupartconcept.com/

Telefoon: +31 616290974