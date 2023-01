Sander Coers – Blue Mood (Al Mar)

terug

Deze serie is een verkenning en viering van de melancholie van de adolescentie. Ik herleef en herschik mijn eigen herinneringen in combinatie met die van mijn vrienden, familie en generatiegenoten. Naast portretten van hen – waarin hun gezichten vaak slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn – wordt het verhaal verteld door scènes als de schaduw van een kruis op een hek, een verlaten auto in de bakkende zon of een rozerode muur waar gele bloemen voor groeien. Ze fungeren als snelkoppelingen naar ons collectieve geheugen en de associaties die we met dit soort objecten en plekken hebben. Dit maakt Blue Mood (Al Mar) zowel een privé en intiem document als een universeel verhaal.



Sander Coers (1997) is een kunstenaar die werkt met fotografie. Hij probeert nieuwe percepties van mannelijkheid te visualiseren binnen melancholische, romantische en droomachtige werelden, bestaande uit elementen uit zijn jeugd.

www.sandercoers.com

© Sander Coers

