Transcontinenta, distributeur van Samyang in de Benelux, introduceert Samyang’s tweede zoomobjectief, de Samyang AF 35-150mm F2.0-2.8 FE voor full-frame Sony E-mount.

Het eerste zoomobjectief van Samyang, de AF 24-70mm F2.8 FE, wordt ondertussen door veel fotografen gebruikt voor reportages, portret- en landschapsfotografie. Met de introductie van Samyang’s tweede zoom, wordt er nu een wat meer op het tele gericht bereik aangeboden. De Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE heeft een open diafragma van F2.0 in de groothoekstand en F2.8 in de telestand, waarmee de vijf belangrijkste brandpuntsafstanden 35, 50, 85, 135 en 150mm worden bestreken. Dit grote zoombereik kenmerkt het objectief als een lichtsterke en veelzijdige zoom die geschikt is voor een breed scala aan opnamesituaties, van portretten, natuur- tot reisfotografie. Het objectief bevat het verbeterde premium ontwerp en de hoge prestaties van Samyang’s 2e generatie objectieven en ondersteunt ook belangrijke functies van Sony’s recente camera’s, waaronder Hybrid AF, Eye AF, Direct Manual Focus (DMF) en AF Assist.

Praktisch zoombereik van 35mm tot 150mm

Samyang heeft een stap vooruit gezet met zijn innovatieve tweede zoomobjectief. De AF 35-150mm F2-F2.8 is namelijk behoorlijk lichtsterk voor een zoom met dit brandpuntbereik. Het objectief is ook opmerkelijk veelzijdig als een alles-in-één objectief met grote maximale diafragma’s en biedt een oplossing voor fotografen die het wisselen van objectieven willen vermijden. Het is duidelijk ontworpen voor de portretfotograaf, maar het grote zoombereik is ook nuttig voor fotografen die reclames, bruiloften, evenementen en reizen fotograferen.

Uitstekende resolutie van hoek tot hoek

Dankzij het nieuwste optische ontwerp met 21 elementen in 18 groepen en een optimale combinatie van 2 ASP, 1 HB, 3 HR en maar liefst 6 ED lenselementen levert het objectief superieure optische prestaties over het gehele zoombereik. In combinatie met de full-frame beeldsensor van Sony levert de AF 35-150mm F2-2.8 FE een hoge beeldkwaliteit tot aan de rand van het beeld en met een uitstekend contrast.

Snel en accuraat AF-systeem

Het objectief maakt gebruik van de Samyang Linear Stepping Motor (STM), die snel en zeer responsief is voor zowel fotografen als videografen. Het zorgt voor uitstekende focus tracking en soepele overgangen van de minimale scherpstelafstand tot oneindig, zelfs met lichtsterke objectieven. Het Samyang AF-systeem is natuurlijk ook compatibel met Sony’s Fast Hybrid AF- en Eye AF-functies, evenals in-camera lenscorrectie voor overstraling, chromatische aberratie en vertekening.

Indrukwekkende onscherpte en bokeh bij groot F2.0-F2.8 diafragma

Het grote diafragma van de AF 35-150mm F2-2.8 FE zorgt voor een aantrekkelijke achtergrondvervaging van de onscherpe delen van het beeld. Het scheidt ook effectief het onderwerp van de achtergrond en maakt gebruik van een geringe scherptediepte om een uniek beeld vast te leggen waarin de achtergrond samengedrukt wordt. Het objectief gebruikt negen diafragmabladen om een vloeiend en mooi bokeh-effect te creëren.

Verbeterd premium ontwerp en bedieningsgemak

De ‘Hidden Red Ring’, die het premium design van Samyang naar een hoger niveau tilt, maakt het objectief visueel nog aantrekkelijker. Daarnaast heeft het gebruik van een metalen behuizing de bouwkwaliteit verbeterd en het objectief robuuster gemaakt. Een zoomvergrendelingsschakelaar kan gebruikt worden om het objectief in de kortste 35mm-stand te vergrendelen, waardoor het gemakkelijker en veiliger te vervoeren is.

Verhoogde functionaliteit met de Custom Switch & Focus Hold knop

Met de drie aanpasbare schakelaars en knoppen aan de zijkant van het objectief hebben fotografen de volledige controle over de werking en kunnen ze hun eigen voorkeursfuncties instellen. Als de Custom-schakelaar op MODE 2 staat, regelt de scherpstelring het diafragma in de AF-stand en de lineaire MF in de MF-stand. De unieke Dolly Shot-videofunctie is te vinden in MODE 3, en er zijn twee Focus Lock knoppen in de MF-stand, waarmee gebruikers op natuurlijke en snelle manier kunnen wisselen tussen twee onderwerpen.

Weersbestendig ontwerp

Het objectief is ontworpen met het oog op de opnameomstandigheden van de gebruiker en is daarom volledig weerbestendig bij de bajonet en in de gehele behuizing. Op twaalf punten zijn afdichtingen aangebracht om schade of verontreiniging door stof, lichte regen of sneeuw te voorkomen.

Korte minimale scherpstelafstand van 33 cm

De Samyang AF 35-150mm F2-2.8 biedt voor een allround zoom superieure close-up prestaties. In de 35mm stand is de minimale scherpstelafstand slechts 0,33m. In combinatie met de grote lensopeningen van F/2.0 en F/2.8 zorgt dit voor een uniek perspectief dicht bij het onderwerp, met een prachtig onscherpe achtergrond. Het is ook mogelijk om dynamische close-ups te maken bij 150 mm tele op 85 cm afstand. Dit maakt het gemakkelijker om intense portretten vast te leggen, maar ook eten, drinken of vlinders en bloemen.

Verbeterde functies voor het maken van video-opnamen

Digital Par-Focal:

Als het onderwerp eenmaal is scherpgesteld in de MF-stand, hoeft de scherpstelling niet meer te worden bijgesteld, zelfs niet bij in- of uitzoomen. Hierdoor kunnen filmmakers de opnametijd verkorten en nauwkeurige en stabiele opnamen maken. Linear MF Focus Control:

In de lineaire MF-stand is de scherpstelbeweging constant, ongeacht de snelheid waarmee de scherpstelring door zijn 300º scherpstelslag gedraaid wordt. Dit maakt een nauwkeurigere controle mogelijk bij het gebruik van follow focus. Dolly Zoom Shot:

Een professionele dolly kan duur en moeilijk te bedienen zijn, maar met dit objectief kun je gemakkelijk het effect van een dolly nabootsen door aan de zoomring te draaien terwijl je het onderwerp volgt.

Beschikbaarheid en prijs

De nieuwe Samyang AF 35-150mm F2.0-2.8 FE zal begin mei leverbaar bij de Samyang verkooppunten in de Benelux voor een adviesverkoopprijs van € 1349,00.

Over Samyang

Samyang, gevestigd in Zuid-Korea, is een gespecialiseerde optische fabrikant die 50 jaar innovatie en vakmanschap op het gebied van camera-objectieven viert. Het assortiment Samyang Optics-objectieven is speciaal ontworpen om een superieure optische en tastbare ervaring te bieden, zodat creatieve professionals zich kunnen richten op de pure essentie van fotografie en cinematografie.