Op donderdag 15 juli openen de expositie Salon033 en de tweedelige expositie van de Amersfoortse fotoclubs. De expositie van de Amersfoortse fotoclubs, die te zien is tot en met 29 augustus, geeft de bezoekers een goed beeld van het talent uit Amersfoort. Salon033 is te zien tot en met zondag 1 augustus.



Salon033

Fotograaf René Dissel en audiovisueel kunstenaar Victor Dissel onderzoeken de verbinding tussen mens en zijn omgeving en noemen het photomorphose. Heleen van Tilburg transformeert de reële wereld tot abstracte kunst en roept op om met je ogen te dwalen. Gerda Kalmann richt de blik op wereldwijde en intense, diepgewortelde devotie die misschien wel sterker is dan het gezonde verstand. Fotograaf Fred Oosterhuis, bouwkunde student David de Vries en visueel verhalenverteller Watze de Haan nemen je mee langs strakke bouwplaatsen, verstilde grachten, architectuur toen en nu.

Amersfoortse fotoclubs

De expositie van de Amersfoortse fotoclubs toont een selectie van foto’s gemaakt door de leden van vijf Amersfoortse fotoclubs: Fotokring Eemland, ZoneV, Fotogroep deeez!, Keistad Fotocollectief en Fotoclub Keistad. De curatoren Diana Bokje en Tom Meerman hebben ieder een gedeelte van de expositie samengesteld. De expositie bestaat uit twee delen.

15 juli t/m 29 augustus: Herhaling expositie 2020

Vanwege het coronabeleid werd deze expositie in december 2020 al na een paar dagen gesloten. Curator Diana Bokje selecteerde hiervoor 32 uiteenlopende foto’s. Aanvullend zijn er nog 44 foto’s te zien op een groot beeldscherm.

5 augustus t/m 29 augustus: Wondere Wereld

Voor de nieuwe expositie zijn de bijna tweehonderd leden van de vijf fotoclubs de uitdaging aangegaan om het thema Wondere Wereld op een creatieve en kunstzinnige manier gestalte te geven. Curator en fotograaf Tom Meerman maakte een selectie van dertig á veertig foto’s. Het gaat om foto’s die gecreëerd zijn. Dat kan tijdens het fotograferen, maar ook door bewerkingsprogramma’s achteraf. De fotograaf speelt als het ware met de werkelijkheid, waardoor er een wondere wereld ontstaat.

Expositie Garden of Henri in Galerie Rietveldpaviljoen

Sinds juni 2021 beschikt het Rietveldpaviljoen ook over een galerie, inclusief webshop 033fotostad.com/galerie-rietveldpaviljoen, waar foto’s en fotoboeken worden verkocht. Van 1 juli tot en met 29 augustus zijn er foto’s van Henri Blommers te zien. Blommers is een Amsterdamse fine-art fotograaf die zowel digitaal als analoog werkt, met een verscheidenheid aan camera’s. Met de expositie Garden of Henri heten we bezoekers welkom in de tuin van Henri, bestaande uit twintig foto’s gemaakt in zijn tuin en uit de serie Plastic Utopia. De bloemenfoto’s van Blommers hebben een bijna buitenaardse dimensie vol gedurfde kleuren.

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 3,50. In verband met de corona-maatregelen moeten bezoekers via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren. Indien er plaats is kan er ter plekke ook een entreebewijs worden gekocht. Galerie Rietveldpaviljoen is kosteloos te bezoeken.