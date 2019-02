Fotograaf en beeldend kunstenaar Ruud van Empel (1958) heeft wereldfaam verworven met zijn fictieve kinderportretten in paradijselijke omgevingen. In zijn nieuwste fotowerken is de mens niet langer aanwezig, maar richt hij zich volledig op de natuur. Die recente reeksen zijn van 9 februari tot en met 26 mei 2019 te zien in Museum Belvédère.

De fotowerken die in Ruud van Empel – Making Nature worden getoond, bestaan uit zorgvuldig gecomponeerde ‘computercollages’ waarin de natuur – bomen, planten en bloemen – tot gloedvolle schoonheid worden opgezweept. Zoals ook in zijn eerdere series zijn de natuurwerken naar de realiteit gemodelleerd, maar tegelijk ook doordrongen van een geheimzinnige sfeer en vervreemding. Met hun gevoel voor opperste schoonheid passen zij in een romantische traditie, maar er sluimert in de werken ook altijd een gevoel van onbehagen. Bij alle fabelachtige virtuositeit waarmee deze natuurbeelden zijn samengesteld, blijft overduidelijk het bewustzijn dat dit niet ‘echt’ is.

Die dubbelzinnigheid komt ook tot uiting in de titel van de tentoonstelling: Making Nature. In het boek dat bij de tentoonstelling verschijnt, schrijft kunsthistoricus Ruud Schenk: “Voor wie Van Empels werkwijze kent zal de verwijzing naar het ‘maakwerk’ duidelijk zijn: de door hemzelf ontwikkelde, tot grote hoogte opgevoerde, digitale collagetechniek, waarbij kleine fragmenten uit (ook altijd door hemzelf gemaakte) foto’s worden ‘geknipt’ en naadloos tot nieuwe beelden samengevoegd. Van wat mainstreamis in de kunstwereld heeft Van Empel zich nooit veel willen aantrekken en hij heeft zowel wat vorm als inhoud betreft zijn eigen weg gekozen. Het maakt Van Empel tot de componist van zijn volstrekt eigen visuele symfonieën, sonates en nocturnes.”

Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Ruud van Empel – Making Nature met een inleiding van Han Steenbruggen en een essay van Ruud Schenk. Het werk van Ruud van Empel bevindt zich in internationaal toonaangevende musea, in vele bedrijfscollecties en particuliere verzamelingen, waaronder die van Sir Elton John.

Museum Belvédère

Oranje Nassaulaan 12,

8448 MT, Heerenveen-Oranjewoud