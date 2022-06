Ruben van Luijk – Notities uit Poznań

terug

© Ruben van Luijk

Dit project ontstond toen ik in 2018 in de West-Poolse stad Poznań ging werken als lector Nederlands. Zwervend door de straten met mijn trouwe Agfa Clack werd ik vooral gegrepen door de relicten van de communistische volksrepubliek in de zeer snel verwesterde stad. Het project kreeg pas echt vleugels toen ik op de Poolse marktplaats een pak Oost-Duits documentpapier ontdekte dat gebruikt werd om fotografische kopieën te maken van documenten en afbeeldingen. Dit type fotopapier was met name sterk verbreid in het voormalige Warschaupact. De autoriteiten hielden de introductie van Xerox-machines tegen omdat ze bang waren dat het anders te makkelijk zou worden om opruiende teksten te vermenigvuldigen. Voor Notities uit Poznań gebruikte ik dertig tot veertig jaar oud documentpapier uit Polen, Hongarije en de DDR. Afgedrukt in de donkere kamer met behulp van lith-ontwikkelaar of extra sterke caffenol gaf dit papier een heel eigen sfeer die ik bijzonder goed bij dit project vond passen.

© Ruben van Luijk

De fotografische notities worden in juni in een expositie in Poznań getoond, samen met boek met een selectie van de afdrukken. Via Uitgeverij Nadorst zal het boek ook in Nederland verkrijgbaar zijn.

© Ruben van Luijk

Ruben van Luijk is opgeleid als historicus maar ontdekte al snel zijn passie voor analoge fotografie. Hij werkt het liefst met simpele apparatuur, oude materialen en vergeten chemische processen. Eerder exposeerde hij in Utrecht en Rotterdam en verscheen van zijn hand onder andere een boekje met foto’s van Rotterdamse slooplocaties en een leporello met straatfoto’s van Rotterdammers. Notatki poznańskie is zijn eerste solotentoonstelling.

https://rubenvanluijk.wordpress.com/

© Ruben van Luijk

Niks missen in de categorie DEBUUT? Neem nu een abonnement op Fotografie Magazine!