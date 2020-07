Na vijf jaar presenteert het Nederlands Fotomuseum het vervolg op de succesvolle tentoonstelling Rotterdam in the Picture over 175 jaar fotografie in Rotterdam. In deze nieuwe fototentoonstelling staat opdrachtfotografie in Rotterdam van 1860 tot nu centraal. Rotterdam werkt neemt je mee door de Maasstad en de ontwikkeling van de Rotterdamse havens en bedrijven die altijd gesloten waren voor buitenstaanders. Ze omvat vele tot nu toe onbekende foto’s van onder andere mensen, gebouwen, gebeurtenissen en het leven in de stad. Duidelijk wordt dat Nederland maar één ‘echte’ industriële stad kent van deze enorme omvang en dadendrang; Rotterdam.

Over de tentoonstelling: fotografie in opdracht

De tentoonstelling bestaat geheel uit werk dat fotografen hebben gemaakt in opdracht voor bedrijven, organisaties en media in Rotterdam. De fotografen hadden daarbij niet alle artistieke vrijheid, maar moesten voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. Het vaak botsende maar verrassende spanningsveld tussen beroepspraktijk, gebonden en autonome fotografie in relatie tot de onstuimige economische groei van Rotterdam sinds het begin van de fotografie is het belangrijkste onderwerp. Ze omvat bekende, minder bekende en vooral ook veel anonieme fotografen die werkten voor talloze fotografische afdelingen van multinationals tot en met de Dienst Bouw en Woningtoezicht. Werkend binnen de strakke kaders van opdrachtfotografie wisten zij hun werk zowel fotografische kwaliteit als artistiek inzicht mee te geven.

Behalve een keur aan fotografische genres en uitingen, geeft de tentoonstelling een zeer gevarieerd, veelal nog onbekend beeld van de Maasstad. In opdracht gemaakte foto’s hadden immers een specifieke functie en werden lang niet altijd in de openbaarheid gebracht, tenzij ze voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden waren gemaakt.

Bij de samenstelling van de tentoonstelling wordt geput uit de verzamelingen van het Nederlands Fotomuseum, het Stadsarchief Rotterdam en de Koninklijke Verzamelingen, maar ook uit talloze bedrijfsarchieven van onder meer Nationale-Nederlanden, de Bijenkorf en Heineken. Ook is een keur aan hedendaagse fotografen vertegenwoordigd en is er aandacht voor film. De geselecteerde fotografen zijn overigens niet per se uit Rotterdam afkomstig: kenmerkend is immers ook dat velen van buiten de stad en soms zelfs van buiten Nederland kwamen om hier werk te zoeken.

Rotterdam werkt is vanaf 19 september 2020 t/m 10 januari 2021 voor publiek toegankelijk in het Nederlands Fotomuseum. Meer info en tickets: nederlandsfotomuseum.nl