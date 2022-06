Rotolight NEO 3: Continulicht en flits in 16.7 miljoen kleuren

terug

Als je meer of ander licht nodig hebt bij het fotograferen, dan kies je traditioneel voor flits. In combinatie met de nodige lichtvorming kun je daarmee het licht in een situatie volledig naar je eigen hand zetten. Voor veel fotografen is dat een ideale manier van werken en ook een waaraan ze gewend zijn. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, zoals het gebruik van LED-techniek. De Rotolight NEO 3 is bijvoorbeeld een interessante optie. Met dat compacte hulpstuk heb je de beschikking over zowel een zachte continue LED-lichtbron of een LED-flits.

Door Jasper van Bladel

De afgelopen jaren is LED in opmars. Vooral veel filmmakers gebruiken het bij het creëren van een bijzondere belichting, bijvoorbeeld bij het filmen van een close-up. LED heeft op dat vlak een aantal voordelen; het is meestal compact te gebruiken en mee te nemen, ontwikkelt minder warmte en is in kleur gemakkelijk aanpasbaar. Toch kan LED-licht ook bij fotografie een rol spelen en traditioneel flitslicht vervangen. De NEO 3 is daarmee een hybride verlichtingsbron die voor zowel fotografie als video geschikt is.

Vooraf resultaat zien

Een van de andere voordelen van continulicht is dat je vooraf al kunt zien hoe de belichting van je beelden er precies uit gaat zien. Het licht valt ook tijdens het componeren van je beeld al op je onderwerp, waardoor je meteen ziet wat het licht doet met je beeld. Bij een traditionele flits kun je natuurlijk het modellicht gebruiken voor datzelfde doel, maar doordat het licht van het modellicht verschilt van het eigenlijke flitslicht is dat slechts een indicatie. Bij gebruik van continulicht zie je hoe de belichting een-op-een in je beeld eruit gaat zien. Zeker in combinatie met een systeemcamera – waarbij je in de meeste gevallen op je scherm vooraf kunt zien hoe de foto er precies uit komt te zien – is dat een ideale combinatie. Hoewel je er als flitsfotograaf aan gewend bent dat je de belichting pas achteraf kunt zien en kunt controleren, is het werken met LED’s daarom een verfrissend idee. What you see is what you get.

Doorlopend fotograferen

Het interessante aan de NEO 3 van Rotolight is dat je niet alleen de beschikking hebt over continulicht, maar dat je er ook mee kunt flitsen. Deze flits is – net als het continulicht – afkomstig van LED en dus niet uit een traditionele flitsbuis. Er is dus geen recycletijd, waardoor je doorlopend kunt fotograferen zonder het risico te lopen op een foto waarbij de flits niet meedoet. De flits heeft high speed sync, het is dus mogelijk om ook met erg korte sluitertijden (tot 1/8000sec) te flitsen. Handig voor buiten in fel zonlicht en/of met grote diafragma’s.

Als je graag met gekleurd licht werkt, doe je dat waarschijnlijk met gels in combinatie met flitslicht of door de kleuren in de nabewerking toe te voegen. Als je LED gebruikt hoeft dat niet, want je kunt de diodes vaak van kleur laten veranderen. Bij de NEO 3 met RGBWW LED is dat ook het geval, waardoor je continulicht én flitslicht in zo ongeveer elke kleur die je maar wenst kunt gebruiken. Het licht is aanpasbaar van 3000 tot 10000 kelvin en Rotolight zegt dat je kunt kiezen uit 16.7 miljoen kleuren via HSI-kleurregeling. Er zijn 2500 standaard ‘filters’ aanwezig. Via de beschikbare app of via het touchscreen achterop de NEO 3 kun je die kleuren gemakkelijk selecteren, zodat het in feite erg eenvoudig is om precies de belichting te creëren die je voor ogen hebt.

Lichtvorming

Ook wat betreft lichtvorming kun je met de NEO 3 allerlei kanten op. De lichtbron is helemaal zonder lichtvorming te gebruiken. De ronde vorm geeft een mooi verspreid licht en catchlights in de ogen van een model. Als je toch graag extra lichtvorming inzet dan is het apparaat ook te gebruiken met bijvoorbeeld een paraplu of softbox (Bowens-vatting). Heb je liever geen grote lichtvormer omdat je compact wilt of moet werken, dan kun je ook de meegeleverde diffuser gebruiken; een matte ‘kap’ die je rechtstreeks op de NEO 3 plaatst en die het licht zachter maakt.

Voor wie de producten van Rotolight kent is de aanwezige SFX-modus een bekende. Daarmee kun je eenvoudig filmische effecten creëren voor in je video’s. Denk dan aan het licht dat geweerschoten veroorzaken of het schijnsel van politie-zwaailichten. Maar ook aan een bliksemflits of aan de flikkering van vuur.

Hybride

Voor wie is deze LED-lichtbron bedoeld? Zoals we al schreven hebben vooral filmmakers traditioneel baat bij LED-licht omdat ze het betrouwbaar en doorlopend kunnen gebruiken als continulicht. Ook het compacte formaat van dit soort lichtbronnen is prettig als je een set op moet bouwen, veel op pad bent en je werk moet doen in onvoorspelbare omstandigheden. Deze NEO 3 is voor die doelgroep dan ook een prettig werkpaard. Door de mogelijkheid om RGBWW te flitsen is hij echter ook interessant voor fotografen die op zoek zijn naar compact en gemakkelijk bruikbaar extra licht. De mogelijkheid om zowel continu- als flitslicht van kleur en kleurtemperatuur te veranderen is daarnaast een erg handige en praktische toevoeging. Hoewel fotografen vaak zullen kiezen voor traditionele flitsers, al dan niet met generator of op accu, is dit soort LED-licht dus ook geschikt voor fotografie. Je ziet tenslotte direct hoe het licht gaat vallen. Vervanging voor een volledige flitsset is deze NEO 3 natuurlijk niet, maar als aanvulling of alternatief voor een bescheiden flits-set-up kan de Rotolight zeker een plek verdienen.

Specificaties Rotolight NEO 3:

Lichtopbrengst: 4541 Lux op 1 meter afstand

HHS: ja

Kleurtemperatuur: 3000 tot 10000K

Kleuren: 16.7 miljoen

CRI-waarde: 99

Aansluiting: 1/4’’ – 20 schroefdraad

Accu: Sony L-serie batterijplaat en NP-F accu’s

Connectiviteit: Wifi en Bluetooth en bediening via app

Afmetingen: 14,5 x 5cm

Gewicht: 354 gram

Prijs: € 609 (Starter bundel)

