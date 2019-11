Robin de Puy is gekozen tot winnaar van de Rabo Photographic Portrait Prize 2019 met een portret van schrijver / dichter Remco Campert (1929). ‘Het portret viert het leven èn het werk van de schrijver / dichter – het is een waar eerbetoon aan Campert.’

Dit jaar wordt de Rabo Photographic Portrait Prize voor de negende keer uitgereikt (eerder onder de naam Nationale Portretprijs). Uit de vijf portretten die op de shortlist staan, koos de jury unaniem voor het werk van De Puy. Eerder, in 2013, won De Puy de Portrait Prize ook – voor de jury geeft dit aan dat het werk van De Puy al jaren een verrassend hoog niveau heeft. Over het portret zelf zegt de jury: ‘Het portret van Robin de Puy bestaat uit twee portretten. Het portret van Camperts gezicht: de blik op oneindig, hij lijkt iets te zien waarnaar wij slechts kunnen gissen. De geportretteerde is broos en breekbaar. Daarnaast zien we een portret van zijn handen, vol levenslust en overtuiging. Zij geven het portret dynamiek. De ontroerende details van de vrolijke varkentjes op zijn hemd, de knopen op zijn jasje – het portret houdt je blik vast, laat een man zien om te koesteren. Het portret raakt je. Het portret vertelt het hele verhaal van de ouderdom, van de hoogbejaarde kunstenaar die nog altijd dicht en schrijft. Zijn geestelijke kracht straalt van de foto.’

Robin de Puy (1986) studeerde af aan de fotoacademie Rotterdam in 2009 en won de Photo Academy Award datzelfde jaar. Het werk dat De Puy maakte tijdens haar 10.000 km road trip in de Verenigde Staten op een Harley Davidson If this is True, I’ll Never Have to Leave Home Again werd tentoongesteld in het Fotomuseum Den Haag (2016). Voorts was haar werk te zien in het Breda Museum, het Bonnefantenmuseum en tijdens het FotoFestival Naarden 2019.

De Puy ontvangt een geldprijs van € 10.000. Haar werk wordt aangekocht door een grote internationale collectie, waarin ook alle winnaars van voorgaande edities zijn opgenomen. Op de shortlist staan ook Charlie de Keersmaecker, Barrie Hullegie, Frank Ruiter en Bastiaan Woudt.

Rabo Photographic Portrait Prize

De Rabo Photographic Portrait Prize werd voor het eerst uitgereikt in 2010 om meer aandacht te vestigen op de brede traditie van Nederlandse portretkunst in de fotografie. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank en het Pictoright Fonds. Eerdere winnaars zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Robin de Puy, Sander Troelstra, Jitske Schols en Sarah Mei Herman.

Rabo Photographic Portrait Talent 2019

De winnaar van deze talent prijs is Annabel van Royen met haar serie ‘(self)portrait of a young girl’. Voor de tweede maal wordt deze prijs uitgereikt, als stimulans voor de net startende fotograaf. Drieënzeventig fotografen stuurden een portretserie in, waarmee de jury de continuïteit in kwaliteit kon beoordelen (geen ‘lucky shot’). De jury plaatste veertien talenten op de longlist en drie daarvan op de shortlist: Yael Laroes, Annabel van Royen en Maxi Pfeil. Van Royen ontvangt een geldprijs van € 2.500.

Jury

De jury bestaat dit jaar uit: juryvoorzitter Wim van Sinderen – conservator Fotomuseum Den Haag; Bart Rutten – directeur Centraal Museum Utrecht, Philippien Noordam – verantwoordelijk voor aankoop en beheer van de kunstcollectie van het ministerie van Buitenlandse Zaken; Verily Klaassen – Hoofd Kunstzaken bij Rabobank Nederland; Koos Breukel – fotograaf en curator; Sabine Verschueren – art director, Sarah Mei Herman – fotograaf, winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2018.



Partners

Dutch National Portrait Gallery, Rabobank en het Pictoright Fonds streven ernaar met het uitreiken van beide portretprijzen de makers van Nederlandse portretkunst in de fotografie een extra stimulans te geven, zowel gevestigde namen als talenten.



Over Dutch National Portrait Gallery

Sinds 2016 reikt Dutch National Portrait Gallery (DNPG) de prijs uit. DNPG maakt met portretkunst uit private, museum- en bedrijfscollecties tentoonstellingen op locatie, zoals NS stations, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en Museum Kranenburgh in Bergen. Door middel van bijzondere portretkunst wil DNPG een wezenlijke bijdrage leveren aan het historisch besef en aan begrip en respect voor elkaar. Portretten zijn daarbij een belangrijk instrument omdat zij ons vertellen hoe wij tegen mensen aankijken en hoe we onszelf graag zien. Via portretten leren we iets over de geportretteerde, over de maker – en soms over onszelf.



Over Rabobank – Rabobank Kunstcollectie

Portretkunst in de fotografie is een intiem samenspel tussen fotograaf en het model. Het is een zoektocht naar identiteit, kwetsbaarheid, herkenning en sterfelijkheid. Oftewel: het mens zijn. De mens en het mens zijn is een belangrijk en veelvuldig terugkomend thema binnen de Rabo Kunstcollectie. Het is daarom dat de Rabo Kunstcollectie heeft besloten tot langdurige samenwerking om de Rabo Photographic Portrait Prize en de Rabo Photographic Portrait Talent mede mogelijk te maken.



Over Pictoright Fonds

Het Pictoright Fonds stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan een stevige beroeps- en kennisbasis voor beeldmakers uit één of meerdere van de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.



______________________________________________________________________________________________