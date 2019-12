Het boek Tree and Soil, dat gaat over de gevolgen van de kernramp In Japan, zal in 2020 verschijnen samen met een tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag. “Wat er gebeurde na de kernramp lijkt op een van de oudste verhalen die we kennen: het verloren gaan van het paradijs door toedoen van de mens.”

Voor hun nieuwste project reisden fotografen/mediamakers Robert Knoth en Antoinette de Jong, in de afgelopen jaren meermaals rond in de verlaten landschappen rond Fukushima. Daar voelden zij ons soms als archeologen van de toekomst die proberen te begrijpen wat er in een ver verleden gebeurde. Alsof een mysterieuze kracht had geleid tot de evacuatie van dorpen, velden en bossen, met alleen nog een residu van vroegere menselijke aanwezigheid.

De geëvacueerde bewoners vertelden hen hoe gehecht ze waren aan hun geboortegrond. Ze ontmoetten families die er al negen generaties woonden. Ouderen en jongeren vertelden hoe ze de bossen en heuvels introkken, op zoek naar allerlei eetbare planten en paddenstoelen. Knoth en de Jong waren diep onder de indruk van hun bijzondere relatie met de natuurlijke omgeving

De historische Siebold-collectie

Het duo combineert hun beelden met werk uit de Siebold-collecties, genoemd naar Philipp Franz von Siebold, die verbonden was aan de Nederlandse handelsdelegatie in Japan, begin 19e eeuw. Hij verzamelde planten, dieren, artefacten en duizenden schilderingen en tekeningen. Die laten goed zien hoe de Japanse cultuur geworteld is in de natuur. Siebold was typisch voor de ontdekkingsreizigers die in de Age of Exploration de wereld afreisden op zoek naar natuurschatten die de mensheid zou kunnen gebruiken. Die tijd kan nu gezien worden als een prequel voor het Antropoceen, het tijdperk waarin onze planeet op allerlei manieren diepgaand is veranderd door menselijke activiteit.

Tentoonstelling

In 2020 hebben Robert Knoth en Antoinette de Jong een tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag. Het fotoboek wordt vormgegeven door bureau Kummer & Herrman, dat eerder hun bekroonde boek POPPY: Trails of Afghan Heroin heeft verzorgd.

Naast fotografie, scans van plantmaterialen uit Japan en afbeeldingen uit de Siebold-collectie, bevat het boek ook interviews met bewoners van het gebied. Professor Erik de Jong, ARTIS-hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam heeft een inleiding geschreven.

Robert Knoth en Antoinette de Jong zoeken nog bijdragen om het boek te laten drukken. Voor wie wil bijdragen aan het project Tree and Soil kan dat doen via Voor de Kunst.

Uitgever: The Eriskay Connection

Ontwerp: Kummer & Herrman

Lithografie: Colour& Books/Sebastiaan Hanekroot

Essay: Prof. Dr. Erik de Jong

Taal: Engels

Editie: 1000

Hardcover met omslagbox

Formaat: 240x320mm

Aantal pagina’s: 112 + cover+ 10 uitklappagina’s.

Meer informatie: https://www.knothdejong.com/fukushima-nuclear.html