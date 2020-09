In de serie Pf Webfolio de bijdrage van Rikkie Nitsche

The air tastes different in the middle of the ocean

Nadat ik in januari afstudeerde aan de Nederlandse Academie van Beeldcreatie in Amsterdam, begon mijn leven als zelfstandig kunstfotograaf met een bijbaantje in de horeca. Corona legde deze beide uitdagingen stil en zo kwam ik drie maanden thuis te zitten met een schrale uitkering en een onzekere toekomst. Wat mij vooral opviel was hoe het concept van tijd veranderde – en dat op wereldwijde basis. De dagen leken uitzichtloos en zonder werk, afspraken en feestjes was er niks meer om naar uit te kijken. Het werkwoord missen kreeg een totaal nieuwe betekenis. Doordat ik constant binnen zat verloor ik het zicht op het landschap waar ik zo graag doorheen reis, en daarmee ook mijn inspiratie om beelden te maken.

De foto’s uit deze serie heb ik afgelopen zomer gemaakt op Terschelling, een totaal andere plek dan mijn woonplaats Tilburg. Ik fotografeerde de tijdloze sfeer van het eiland, en zag hoe de pandemie geen enkel effect heeft op dit landschap. Voor mij werkt fotograferen al lange tijd als therapie, en ook nu hielp het me om mijn gedachten op een rijtje te krijgen. Door de rust die dit eiland uitademt te fotograferen, kreeg ik ook de lang verdwenen rust in mijn hoofd weer terug.

© Rikkie Nitsche