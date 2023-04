Rijksmuseum wint Amerikaanse fotografieprijs

terug

Rijksmuseum conservatoren Mattie Boom en Hans Rooseboom winnen prestigieuze Amerikaanse fotografieprijs AIPAD Award 2023.

Het inrichten van de overzichtstentoonstelling ‘Modern Times’ fotografie uit de collectie van het Rijksmuseum in de Philipsvleugel. De curatoren Hans Rooseboom & Mattie Boom. foto VINCENT MENTZEL. Nederland, Amsterdam, 6 oktober 2014

Conservatoren fotografie van het Rijksmuseum Mattie Boom en Hans Rooseboom hebben gisteravond in New York de AIPAD Award 2023 in ontvangst genomen. Ze zijn de eerste internationale winnaars van deze Amerikaanse prijs. Boom en Rooseboom krijgen de award omdat ze zich al decennia lang inzetten om fotografie bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. De Association of International Photography Art Dealers (AIPAD) kent de award jaarlijks toe aan toonaangevende mensen uit de wereld van de fotografie. De prijs werd uitgereikt tijdens de opening van de jaarlijkse Photography Show presented by AIPAD, een van de belangrijkste fotografiebeurzen ter wereld.

Lydia Melamed Johnson, directeur AIPAD: Mattie en Hans hebben baanbrekend werk verricht door hedendaagse en vintage fotografie op de kaart te zetten in het Rijksmuseum, één van de toonaangevende musea. Daardoor hebben ze een nieuw publiek met fotografie in aanraking gebracht. Ze hebben een spectaculaire collectie samengesteld terwijl ze boeiende tentoonstellingen maken die het begrip van de fotografie vergroten.

AIPAD AWARD

De AIPAD Award wordt sinds 2017 jaarlijks uitgereikt aan toonaangevende mensen binnen de fotografiewereld. Eerder ontvingen conservatoren fotografie van The Metropolitan Museum of Art, New York, de National Gallery of Art, Washington, D.C., het San Francisco Museum of Modern Art, het Houston Museum of Fine Arts en het Nelson-Atkins Museum of Art de prijs.

FOTOCOLLECTIE RIJKSMUSEUM

Inmiddels bevat de fotocollectie van het Rijkmuseum meer dan 160.000 vintage afdrukken, fotoalbums, fotoboeken en andere bijzondere foto’s. De collectie bevat werken uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw en vormt een representatief overzicht van de geschiedenis van de fotografie. Het gaat daarbij om erkende meesterwerken van topfotografen zoals Robert Frank, Dorothea Lange, Robert Mapplethorpe, Helen Levitt, Ed van der Elsken en George Hendrik Breitner, en tegelijkertijd ook om toepassingen in reclame, mode, journalistiek en wetenschap. De verwerving van deze foto’s wordt grotendeels mogelijk gemaakt door vele particuliere schenkers en advocatenkantoor Baker McKenzie.

AMERICAN PHOTOGRAPHS

Momenteel werken Boom en Rooseboom aan de grote tentoonstelling American Photographs die in het voorjaar van 2025 in het Rijksmuseum te zien zal zijn. Deze expositie toont de ontwikkeling van de Amerikaanse fotografie vanaf de uitvinding in 1839 tot nu. Met name vanaf de Tweede Wereldoorlog was Amerika het belangrijkste land in de fotografie. Naast bekend werk van Robert Frank en Diane Arbus zullen er ook veel minder bekende foto’s en toepassingen te zien zijn, zoals reclamefotografie en privéfoto’s.

NEW HORIZONS

In de zomer van dit jaar opent de door hen samengestelde tentoonstelling New Horizons, met hedendaagse kleurenfotografie van onder anderen Pieter Hugo, Viviane Sassen, Ruud van Empel, Michael Wolf en Erwin Olaf uit recente schenkingen.