Rietveld in Rietveldpaviljoen

Meubelmaker, architect, futurist, ruimtekunstenaar, Gerrit Rietveld was het allemaal. gedurende zijn carrière had zijn avant-garde stijl had veel gewicht in de kunstwereld, en vandaag de dag wordt er door tal van kunstenaars nog steeds gewerkt met zijn vormen, kleuren en ideeën.

Huis Hildebrand, Rietveld, 1935, Blaricum, © Arjan Bronkhorst

Wie was Gerrit Rietveld en hoe worden zijn ideeën tegenwoordig opgevat en uitgebeeld? Nergens beter dan in het Rietveldpaviljoen ‘de Zonnehof’ vind je hier een antwoord op. Je maakt kennis met het werk van Gerrit Rietveld, hoe het de tand des tijds doorstaat en hoe zijn werk hedendaagse ontwerpers en kunstenaars inspireert. In Rietveld’s geboorte- en sterf maand vindt de aftrap plaats voor een jaarlijkse tentoonstelling over Gerrit Rietveld.

Eén van de door Rietveld ‘geraakte’ kunstenaars die vanaf juni in het Rietveldpaviljoen komt exposeren, is fotograaf Arjan Bronkhorst. In zijn fotoreeks ‘Gerrit Rietveld – Weelde van eenvoud’ (2018) zijn vakkundige foto’s van de vele Rietveldhuizen te bewonderen, waarvan een tiental geëxposeerd zal worden. Want waar komen deze sobere, ruimtelijke composities beter tot zijn recht dan in Rietveld zijn eigen kunsthal? Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht kennen we allemaal, maar Arjan Bronkhorst neemt je ook mee in het heden naar de minder bekende panden, voor een intense aanraking met de ontwerpen van Rietveld en de bijbehorende interieurs.

In deze tentoonstelling kan De Zonnehof zelf natuurlijk niet ontbreken. Het gebouw, ontworpen als expositieruimte, opende 64 jaar geleden haar deuren. Daarmee is het Rietveldpaviljoen de oudste nog actieve kunsthal van Nederland. Met historische foto’s en objecten van het paviljoen lichten we de waarde van dit gebouw uit. We reizen terug in de tijd naar de opening van de kunsthal, en herleven de bijzondere evenementen en exposities die hier door de jaren heen hebben plaatsgevonden.

De expositie loopt van 1 juni tot 16 juli in het Rietveldpaviljoen op Zonnehof 8, Amersfoort.

Tickets en meer informatie vindt u op de website www.033fotostad.com