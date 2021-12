‘Is This The Poem I Promised You?’

Richard Westerhuis is in willekeurige volgorde ondernemer, investeerder en conceptueel kunstfotograaf. In zijn nieuwe fotoserie ‘Is This The Poem I Promised You?’ brengt Westerhuis het begrip huiselijkheid subtiel in beeld. Met behulp van tientallen decorstukken en rekwisieten bouwt Westerhuis kamers na waarin iets opvallends lijkt te zijn gebeurd. De personen uit het verhaal zijn verdwenen, maar dat wat ze hebben achtergelaten, spreekt boekdelen en prikkelt onze fantasie. Na presentatie van de eerste twee werken aan het publiek op Unseen Photo Fair Amsterdam en Photo Basel, is nu de gehele fine art photo serie gepresenteerd, bestaande uit 10 conceptuele werken, in beperkte oplage.

Op elke foto van de door Westerhuis nagebouwde kamer is het licht net even anders en zijn er nieuwe rekwisieten te zien. Ze roepen tal van vragen op: Wie waren de bewoners van dit huis? Waarom zijn ze spoorslags vertrokken? Is er iets vervelends gebeurd? Of is er een andere, veel eenvoudigere verklaring voor het feit dat de kamers zo rommelig en leeg ogen?

SCHILDEREN MET LICHT

In deze nieuwe serie wordt alles voor de camera geproduceerd en niet achteraf met behulp van een computerprogramma. Door het licht op een heel gerichte manier te gebruiken en met speciale kleurenfilters te werken, creëert Westerhuis steeds weer een ander universum met een geheel eigen sfeer. Daarmee laat hij ons zien wat het betekent om een thuisbasis te hebben: de enige plek waar je jezelf kunt zijn.

De fascinatie van Richard voor licht en kleur is niet anders dan bij de Hollandse Meesters: experimenteren met puur licht en het toevoegen van gekleurd licht. Het ontstaan van deze bijzondere serie was een zoektocht naar het ideale kleurenpalet. In de stijl van de oude meesters van de schilderkunst is een uniek palet van 47 kleuren gemaakt, gekozen uit 400 verschillende kleurfilters. Dit palet in combinatie met de volledig handgemaakte decors resulteert in unieke composities. Puur handwerk zonder digitale nabewerking, net als de oude meesters van de schilderkunst.

Door het licht op een heel gerichte manier te gebruiken, creëert Westerhuis steeds weer een ander universum met een geheel eigen sfeer. Daarmee laat hij ons zien wat het betekent om een thuisbasis te hebben: de enige plek waar je jezelf kunt zijn. Maar wat gebeurt er met de ruimte als na de mens ook zijn aardse bezittingen verdwijnen? In zijn werk laat Richard Westerhuis daarmee ook de kwetsbaarheid van de mens zien.

Westerhuis’ recente serie foto’s is geïnspireerd op de studie La poétique de l’espace van de Franse filosoof en schrijver Gaston Bachelard (1957), die daarin de verbeelding rondom ruimte en huiselijkheid bespreekt.

OVER RICHARD WESTERHUIS

Richard Westerhuis (Best, 1965) is conceptueel kunstfotograaf, kunstverzamelaar en ondernemer. Als kunstfotograaf produceert hij conceptueel werk, in beperkte oplage.

Op zijn veertiende begon Westerhuis met fotograferen tot zijn negentiende, daarna liet hij lange tijd de camera links liggen. In die tijd ontwikkelde hij zich tot een succesvol ondernemer en bracht een bedrijf naar de beurs. Voor Westerhuis was ondernemen een kunstvorm. Fotograferen verdween in deze jaren naar de achtergrond. Een burn-out in 2014 zorgde ervoor dat Westerhuis een pas op de plaats moest maken. Zijn onderneming was een succes, maar dat kwam met een prijs. Hij realiseerde zich dat zijn hart bij de fotografie lag en besloot opnieuw de camera op te pakken. En niet zonder succes, zijn fotoseries zijn nationaal en internationaal tentoongesteld en vielen meermaals in de prijzen.

In mei 2020, wanneer hij aan deze nieuwe serie werkt, wordt Westerhuis getroffen door galwegkanker. Vaak niet operabel maar na een intensief behandeltraject lijkt de ziekte nu onder controle. Toch vormt ook deze gebeurtenis Richard opnieuw en probeert hij dat in zijn nieuwe werk te reflecteren.