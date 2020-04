next

Zondagmorgen 19 april maakte fotograaf Anjo de Haan een reportage over een kerkdienst. Niet een gewone kerkdienst want ook die zijn in deze coronatijd natuurlijk afgelast, maar van een zogenaamde online viering.

De fotojournalist, veelal werkzaam voor de fotopersbureau’s ANP en Hollandse Hoogte, en dagblad De Gelderlander, maakte de beelden van de PKN-gemeente Maarland in de Petrus- en Pauluskerk te Loppersum (Gn), in de prachtige middeleeuwse grootste ‘kathedraal’ van het platteland van de provincie Groningen.

Dominee Tjalling Huisman ging deze viering Voor en er was een ouderling van dienst. Organist Jan Smid bespeelde het historische, net gerestaureerde orgel en twee zangeressen zongen de psalmen en gezangen. De dienstdoende koster stemde het geluid af voor de online-uitzending.

De gemeenteleden krijgen van tevoren de Orde van Dienst via email thuisgestuurd zodat ze alles thuis mee kunnen maken of mee kunnen doen. Er werd gezongen, gemusicieerd, gebeden en geluisterd naar een overdenking. Ook hief dominee Tjalling Huisman (uiteraard in toga) aan het einde van de dienst de armen om de zegen ‘mee’ te geven aan iedereen.

Een lege kerk is per definitie wezensvreemd aan een kerkelijke gemeente, maar ondanks de noodzakelijke intelligente lockdown in deze coronatijd kon de kerkdienst op deze ‘afstandelijke’ manier toch doorgaan.

Anjo de Haan maakte de serie in zwart-wit, want als de kerk leeg blijft lijkt volgens hem ook alle kleur te zijn verdwenen.

anjodehaan.nl