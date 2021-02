Bildhalle Amsterdam heeft het genoegen u te mogen uitnodigen voor de eerste Nederlandse solo- tentoonstelling van René Groebli (1927), een van de meest eminente nog levende Zwitserse fotografen. De serie The Eye of Love kwam voort uit Groebli’s huwelijksreis naar Parijs in 1952 en vormt een visueel liefdesgedicht. Het markeerde het begin van de internationale carrière van de kunstenaar, die zijn tijd ver vooruit was.

Na hun huwelijk in 1952 gingen René Groebli en zijn vrouw Rita twee weken op huwelijksreis naar Parijs. Tijdens het bezoek schoot Groebli enkele foto’s die hij een jaar later als een beeldessay bijeenbracht en als kunstenaarsboek publiceerde onder de titel The Eye of Love.

De U.S. Camera Annual, het destijds invloedrijkste Amerikaanse jaarboek voor fotografie, schreef in 1955: “The Eye of Love is een teder fotoessay over de liefde van de fotograaf voor een vrouw.” Het mag geen verrassing heten dat deze serie de internationale carrière van de fotograaf lanceerde en dat een foto uit de serie, “Sitting Nude”, werd opgenomen in de collectie van het MoMA. Edward Steichen, de oprichter van de fotografie-afdeling van het MoMA in New York, verwierf de foto voor de museumcollectie en nam er werk van op in zijn monumentale tentoonstelling The Family of Man (1955).

De verbazingwekkende kracht van Groebli’s werk uit 1952 beneemt ons nog steeds de adem. We zijn ons volledig bewust dat we niet zozeer naar een model kijken dat vermoedelijk een affaire beleeft met de fotograaf, maar naar de pure gelukzaligheid van een pasgetrouwd stel in een Parijse hotelkamer. We zien ook dat de stralende witte jurk van de vrouw, van haar lichaam afglijdend richting het geritsel van onscherpe randen, getuigt van een ontmoeting die ons maar al te bekend voorkomt. Het plezier dat deze beelden uitstralen is net zo schandaleus als dat liefde en vertrouwdheid tussen twee mensen solide en ontroerend is.

Groebli was het niet om het documenteren te doen. Hij wil inspireren tot associatie. Als fotograaf wil hij gevoelens visualiseren, een atmosfeer overdragen, een moment vangen en geluk uitdrukken. Op hun huwelijksreis fotografeerde Groebli meer dan het objectief waarneembare. Hij fotografeerde emoties, het vluchtige, intimiteit, gevoeligheid…

en zijn liefde voor Rita. The Eye of Love is een serie die doordrenkt is van intimiteit en tijdloze poëzie.

“En zo wordt de hotelkamer in Parijs de hartkamer waarin we allemaal wel eens gevallen zijn, waarin we allemaal wel eens verzonken zijn geweest, hopende dat deze kleine kamer zal uitdijen totdat het een heel leven omvat. In de hoop dat deze milliseconden zich zullen inbranden in hart en geest—zoals Groebli’s foto’s dat doen op het netvlies van de kijker.”

Stefan Zweifel, filosoof en schrijver