Redbull Illume is de grootste internationale fotowedstrijd voor fotografen die extreme en avontuurlijke sporten in beeld brengen. Na de 5 voorgaande edities werden er voor de zesde editie van de De Nederlandse fotograaf Rein Rijke is genomineerd voor de prestigieuze internationale fotowedstrijd Redbull Illume. Met zijn inzending van professioneel kitesurfer Roderick Pijls die tussen ijsbergen surft, behoort hij tot de laatste 5 finalisten in de categorie “Masterpiece”.Redbull Illume is de grootste internationale fotowedstrijd voor fotografen die extreme en avontuurlijke sporten in beeld brengen. Na de 5 voorgaande edities werden er voor de zesde editie van de Redbull Illume bijna 42.000 inzendingen ingestuurd. De genomineerde foto is geselecteerd door een vakjury bestaande uit 50 redacteuren en fotografen van internationale bladen en lifestyle magazines.

Over de foto

De foto geeft een surrealistisch beeld van professioneel kitesurfer Roderick Pijls die tussen drijvende ijsschotsen surft. De foto is onderdeel van de fotoserie The Last Line.

Voor deze foto heeft het avontuurlijke duo zich goed moeten voorbereiden. De ijsschotsen bewogen door de wind en het ijskoude stromende water zorgde voor uitdagende condities. Door gebruik te maken van een drone konden we goed inschatten waar er ruimte was om te kitesurfen.

Het project The Last Line is een initiatief van fotograaf Rein en Roderick en samen gaat het duo op zoek naar bijzondere en extreme meren om op te kitesurfen.

“…We willen de kijker op een bijzondere manier laten zien hoe mooi onze planeet is. De combinatie van avontuur, de rauwe landschappen en het kitesurfen op deze plekken. Tegelijkertijd zien we overal om ons heen dat de natuur aan het veranderen is door de invloed van de mens. Met het project The Last Line laten we locaties zien die er misschien binnenkort niet meer zijn.

Het duo gaat regelmatig samen op pad voor hun fotoserie The Last Line waar Roderick surft op extreme en ongebruikelijke plekken. Zo reisde het duo o.a. naar de binnenlanden van Tanzania om te kitesurfen op het giftige en uiterst hete Meer Lake Natron en komend jaar gaat het duo richting Groenland om te kitesurfen op een drijvende ijsberg waar in het midden een meer is ontstaan van smeltwater.

Over Rein Rijke

Rein Rijke is in 2014 begonnen als freelance fotograaf onder de naam Zout Fotografie. Sindsdien werkt hij voor verschillende binnen en buitenlandse opdrachtgevers en maakt beeldreportages & sfeerbeelden voor een groot aantal sportieve en avontuurlijke (outdoor) bedrijven. In 2016 was Rein ook finalist van de Red Bull Illume wedstrijd met een foto van twee kitesurfers die in een vulkaan surften.



Zoutfotografie.nl