Regionale winnaars World Press Photo 2024 bekend

De World Press Photo heeft de regionale winnaars van de jaarlijkse persfotografiewedstrijd bekend gemaakt. Zes regionale jury’s en een internationale jury beoordeelden 61.062 inzendingen van 3851 fotografen uit 130 landen. Er zijn in totaal 24 projecten en 6 eervolle vermeldingen geselecteerd. Samen tonen ze ‘s werelds beste fotojournalistiek en documentairefotografie van het afgelopen jaar.

Fatima and her family settled in a remote outpost of Paragacay in Ordubad region of Nakchivan. Paragacay, a hamlet of half a dozen shepherds homes used to be a mining town during the Soviet era, but later served as a military checkpoint on the way to the Armenia-Azerbaijan border. Fatima’s family sheltered me in their home as I kept returning to the village for three consecutive years in search of Satyrus effendi, a rare and critically endangered endemic butterfly named in honor of my father, late Soviet entomologist Rustam Effendi. Nakhchivan, Azerbaijan. August 2023

Bijzonder dit jaar is de keuze van de jury om twee speciale vermeldingen op te nemen in de selectie. Elk met een beeld van één individu – een Israëliër en een Palestijn – in de nasleep van een afschuwelijke aanval. De volledige lijst met regionale winnaars is hier te bekijken. De vier internationale winnaars, waaronder de bekende Foto van het Jaar, worden bekendgemaakt op donderdag 18 april om 11 uur in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Een dag later opent hier de wereldpremière van de World Press Photo tentoonstelling 2024 waarin alle winnende beelden worden getoond. Te zien vanaf vrijdag 19 april tot en met zondag 14 juli 2024.

Kioan Climate Emergency Declaration meetings on Kioa Island, Fiji. Kioa island resident Lotomau Fiafia and his grandson John, Lotomau was born on the island in 1952, he saw the changes of the shore line in the past decades, picture of him standing in the water roughly where the shore line used to be when he was young, and now its up to his chest.8 August 2023. The Age News. Photo: Eddie Jim.

Onderwerpen

De geselecteerde beelden die straks in de tentoonstelling te zien zijn nodigen uit om buiten de dagelijkse nieuwscyclus te treden en dieper in te gaan op bekende en onbekende verhalen uit de hele wereld. Ook dit jaar komen er veel verschillende onderwerpen aan bod, vastgelegd door de lens van 33 fotografen. Enkele voorbeelden zijn:

Israël-Hamas oorlog

Een van de gekozen beelden in de categorie singles laat een Palestijnse vrouw zien die het lichaam van haar nichtje vasthoudt. Zij kwam om het leven toen een Israëlische raket hun huis bombardeerde. Deze foto wordt door de jury gezien als een belangrijke herinnering aan de finaliteit van persoonlijk verlies te midden van oorlogsstatistieken.

Klimaatcrisis

De selectie toont hoe fotografen niet alleen de effecten van klimaatcrisis en klimaatactivisme laten zien, maar ook datgene vastleggen wat verloren gaat. Een van de foto’s laat een Duitse activist zien die vecht voor het behoud van lokale gemeenschappen die worden bedreigd door een kolenmijn. Een ander beeld toont een grootvader in Fiji die zijn kleinzoon vasthoudt terwijl hij borstdiep in een stijgende oceaan ligt.



Familie

De jury heeft achteraf opgemerkt dat veel verhalen in de selectie draaien om het thema familie. Zo zijn er verschillende verhalen opgenomen van families over de hele wereld die te maken hebben met aandoeningen, zoals kanker of dementie, de uitdagingen van migratie en trauma’s als gevolg van oorlog, rampen en verlies. In alle gevallen is de kracht van familierelaties en de zorg van de fotografen voor hun onderwerp zichtbaar in de beelden.

De World Press Photo tentoonstelling 2024 is te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam vanaf vrijdag 19 april tot en met zondag 14 juli 2024. Tickets zijn online verkrijgbaar via nieuwekerk.nl.