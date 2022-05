Regionale fotografen Nederland in Museum Hilversum

terug

In Museum Hilversum, hét museum voor mediakunstcultuur en fotografie, wordt donderdag 2 juni om 19.30 uur de eerste nationale fotoprijs voor de regionale fotografie uitgereikt. Deze prijs is genoemd naar Jos van Leeuwen, hij is al meer dan 50 jaar de bekendste regiofotograaf van Den Haag. De Jos van Leeuwen Regioprijs wordt uitgereikt aan Angeliek de Jonge, de regiofotograaf van Utrecht en omstreken. Daarbij opent dan ook de projecttentoonstelling met werken van De Jonge. Deze is te zien van 3 juni tot en met 3 juli 2022.

@ Angeliek de Jonge. Leida van Ooijen (70) en haar zoon Jos (43) wonen samen in een huis. Leida heeft een herseninfarct gehad. Leida: ‘Eerst heeft ie voor zijn zieke vader gezorgd, nu zorgt hij voor mij.’ Jos zit meestal bij zijn moeder achterop. Jos: ‘Dan kunnen we lekker ouwehoeren. Als ik met mijn scooter naast haar ga rijden, kunnen we elkaar niet verstaan.’ Leida: ‘Hij is mijn rots, mijn prins.’ April 2021. Bunnik. Provincialeweg.

De regiofotograaf in Nederland is een fenomeen op zich. De fotograaf die zich dag en nacht inzet om het belangrijkste lokale nieuws te verslaan en te laten zien. Hij of zij wordt gestuurd door een nieuwsredactie of gaat zelf op pad. In Den Haag kennen velen Jos van Leeuwen, maar daar zijn er in Nederland meer van. Als blijk van waardering voor de Nederlandse regionale fotografie heeft de redactie van Hollandse Beelden de jaarlijkse Jos van Leeuwen Regioprijs in het leven geroepen. Museum Hilversum organiseert, samen met hen, de prijsuitreiking en de tentoonstelling met werken van de winnaar.

Uit het juryrapport

‘Angeliek de Jonge weet van ogenschijnlijk eenvoudige onderwerpen prachtige foto’s te maken. Waaruit toch maar weer blijkt dat een goede fotograaf geen opgetuigde gebeurtenissen nodig heeft. Sterker nog: de foto’s van Angeliek zouden op termijn wel eens meer over deze tijd kunnen zeggen, dan zogenaamde nieuwsmomenten. Met haar eigen serie in het AD Utrechts Nieuwsblad bewijst ze eens te meer dat ze oog heeft voor de verdiepende, documentaire kant van het vak.’