Uitzending: Op 8 maart om 21:00 wordt deel 1 van Jan & Christina uitgezonden in Radio Doc

op Radio 1 en is de driedelige podcast beschikbaar.

Na een overzichtstentoonstelling in Fotomuseum Den Haag besluit fotograaf Jan Banning een sabbatical te nemen. Terwijl felicitaties en lovende recensies binnenstromen, kijkt hij terug op zijn leven en vraagt vraagt hij zich af: wat heb ik nou écht veranderd in deze wereld? De succesvolle fotograaf besluit zijn agenda volledig vrij te maken om zich in te zetten voor één persoon, een vrouw die hij vijf jaar eerder fotografeerde in een gevangenis in Georgia: Christina Boyer.

Banning raakt ervan overtuigd dat Boyer al 28 jaar onterecht vastzit voor de moord op haar 3-jarige dochter. Radiomaker Katinka Baehr volgt Banning gedurende een jaar. Het resultaat is de driedelige radiodocumentaire Jan & Christina, een persoonlijk verhaal van een kunstenaar met een missie. Kan hij meer betekenen zonder camera dan met? Jan & Christina is te horen vanaf zondag 8 maart om 21:00 uur in Radio Doc op NPO Radio 1 en verschijnt daarna als driedelige podcastserie.

De fotograaf & de veroordeelde vrouw

Jan Banning is een geëngageerde kunstenaar-fotograaf en stelt in zijn foto’s vaak onrecht aan de kaak. De fotograaf is onder meer bekend van zijn impactvolle series Troostmeisjes en Bureaucratics en won voor zijn werk talloze prijzen. Voor de fotoserie Law & Order uit 2016 fotografeert hij gedetineerden in een vrouwengevangenis in Georgia, VS. Waaronder Christina Boyer. Achteraf verdiept hij zich in haar zaak en kan hij het gevoel van dat zij onterecht vastzit niet van zich afschudden. Banning besluit zijn carrière tijdelijk on hold te zetten om uit te vinden wat er precies gebeurde op de dag dat Boyers dochtertje Amber stierf, nu bijna 28 jaar geleden. Toestemming om haar te bezoeken in de gevangenis krijgt hij niet, maar hij belt met haar, graaft zich een weg door het Amerikaanse rechtssysteem en reist naar de VS om hulp te mobiliseren.

Ook werkt Banning, ondanks alle barrières, samen met Boyer aan een nieuw fotoproject. Waaronder een combinatie van foto’s die Banning maakt tijdens zijn zoektocht naar de waarheid in de VS en persoonlijke reacties in tekst daarop van Christina Boyer, die veel onthullen over haar heftige leven.

Jan & Christina is een documentaire (en podcastserie) van Katinka Baehr over een fotograaf die alles opzij zet om écht iets te kunnen betekenen voor iemand. Over onrecht, doorzettingsvermogen en de bijzondere band tussen een fotograaf en een veroordeelde vrouw. Bekijk de trailer en klik voor een impressie op onderstaande link.