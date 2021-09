Dit jaar wordt voor de elfde keer de Rabo Photographic Portrait Prize uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. Op de shortlist staan: Jouk Oosterhof, Frank Ruiter, Martijn van de Griendt, Philippe Vogelenzang en Zahra Reijs. De winnaar, die een geldprijs ontvangt van 10.000 euro, wordt bekend gemaakt op woensdag 15 september 2021. Het winnende portret wordt opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank.

Ook is er dit jaar weer een prijs voor aanstormend portretfotografie talent. Op de shortlist staan: Farren van Wijk, Lara Verheijden en Bram Engelaar. De winnaar van de talentprijs ontvangt 2.500 euro en wordt ook op 15 september bekend gemaakt.

OVER RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2021

De Rabo Photographic Portrait Prize wordt uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2010 om meer aandacht te vestigen op de brede traditie van Nederlandse portretkunst in de fotografie. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank. Eerdere winnaars zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Sander Troelstra, Jitske Schols, Sarah Mei Herman, Sanne Donders en Robin de Puy, die de prijs twee keer won.

Criteria

Alle portretten zijn gemaakt tussen 1 juni 2020 en 16 mei 2021 door een Nederlandse fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest). Alle genomineerde fotografen geven blijk van een opvallend en constant oeuvre binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast spelen vanzelfsprekend vakmanschap, techniek en compositie een rol bij de beoordeling.

OVER RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT TALENT 2021

De talentprijs wordt sinds 2018 toegekend en is eerder gewonnen door Peggy Kuiper, Annabel van Royen en Colette Lukassen.

Onder talent wordt verstaan: autodidact, een opleiding volgend of minder dan vijf jaar actief als professioneel fotograaf. Voor de talentprijs sturen kandidaten een serie in van minimaal drie beelden en maximaal vijf. Voor de talentprijs stuurden dit jaar 100 fotografen een portretserie in. De jury plaatste tien hiervan op de longlist en drie op de shortlist.

Jury

Verily Klaassen (Hoofd Kunstzaken Rabobank) – Voorzitter

Sanne Donders (Winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2020)

Iris Kensmil (Beeldend kunstenaar)

Sybren Kuiper (Grafisch ontwerper)

Philippien Noordam (Senior Adviseur Kunstzaken/Curator, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Erik Vroons (Hoofdredacteur GUP Magazine en freelance curator & schrijver)

Uitreiking & tentoonstelling

De uitreiking vindt dit jaar digitaal plaats. Ondersteund door een postercampagne in het centrum van Amsterdam zijn vanaf donderdag 16 september de winnende portretten te zien in de Portrait Gallery Studio op het Marineterrein in Amsterdam.

Openingstijden: zie www.dutchnationalportrait.gallery

Dutch National Portrait Gallery

De afgelopen jaren maakte Dutch National Portrait Gallery online producties en tentoonstellingen in musea en andere locaties, met werk uit private, bedrijfs- en museumcollecties. Vanaf september 2021 is de Portrait Gallery Studio, een bescheiden tentoonstellingsruimte, te bezoeken op het Marineterrein in Amsterdam. Daar blijven zij onderzoeken hoe portretkunst kan bijdragen aan de erkenning en waardering van de mens – zonder uitzondering en zonder oordeel. Hiermee hopen zij bij te dragen aan een samenleving waarin mensen elkaars verschillen en verhalen begrijpen en waarderen.

Rabobank Kunstcollectie

Portretkunst in de fotografie is een intiem samenspel tussen fotograaf en het model. Het is een zoektocht naar identiteit, kwetsbaarheid, herkenning en sterfelijkheid. Oftewel: het mens zijn. De mens en het mens zijn is een belangrijk en veelvuldig terugkerend thema binnen de Rabo Kunstcollectie. Via een langdurige samenwerking maakt de Rabo Kunstcollectie het dan ook graag mogelijk de Rabo Photographic Portrait Prize en de Rabo Photographic Portrait Talent uit te reiken.