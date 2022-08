Expositie ‘Queer community’ in Roodkapje Rotterdam

terug

Kwetsbaarheid Queer community Rotterdam uitgelicht in verhalende expositie.

Op 5 Augustus opent de expositie Sensitive Obscurities; Exploring the queer (sub)conscious in Roodkapje Rotterdam. Wat betekent het om queer te zijn en welke gevoelens horen daarbij? De expositie Sensitive Obscurities onderzoekt precies dat. Studio Rik Versteeg heeft in samenwerking met vijf queer performance-kunstenaars visueel onderzoek gedaan naar heteronormativiteit, genderexpressie en genderidentiteit. De expositie is gratis te bezoeken van 5 tot en met 13 augustus.

De expositie

De tentoonstelling komt voort uit een diep verlangen om verbinding te maken met de innerlijke worstelingen en uiteindelijke vreugden van de queer identiteit. Door de verhalen en ervaringen van vijf leden van de queer commnunity in Rotterdam te onderzoeken verbind de expositie met gevoelens van woede, eenzaamheid en verlatenheid. Beeldend kunstenaar Rik Versteeg heeft een tentoonstelling gecreëerd, waarin hij de menselijke reis onderzoekt door een queer en postfeministische lens. De expositie bestaat uit fotografie, video-installaties, animatie en kostuumontwerp. Door het tonen van vurige verlangens tot diepe kwetsbaarheid komt het publiek in aanraking met beelden over mentale gezondheid, het menselijk lichaam, etniciteit en religie. De expositie is gecureerd door Joana Cavaco.

Tegenreactie op heteronormativiteit

Giftige positiviteit gecombineerd met pinkwashing en de plotselinge kapitalisatie van de zogenaamde queer-esthetiek veranderd de gemeenschap in een “op feesten gebaseerde” Pride-cultuur. Ze brengen queer-identiteiten samen tot een slogan, een regenbooglogo of producten die geschikt zijn voor heteronormatieve en commerciële consumptie. De gemeenschap in Rotterdam ondervindt tot en met de dag van vandaag problemen door te behoren tot een gestigmatiseerde groep die te maken krijgt met vooroordelen en discriminatie. LHBT’ers in Rotterdam zijn veelal onzichtbaar in het straatbeeld omdat veiligheid met beperking komt. De participanten; Licka Lolly, Roberto Angels, Lillith de Ville, Xiang Ye Yueng en Fae delen deze ervaringen en hebben met Rik samengewerkt om deze visuele reis te voltooien en zichtbaarheid te genereren voor de gemeenschap. Door verhalen van de LHBT-gemeenschap te visualiseren en te tonen aan het publiek zet de expositie in op zichtbaarheid, acceptatie en normalisering van de gemeenschap in Rotterdam.

Studio Rik Versteeg;

Rik Versteeg (1990) creëert alternatieve realiteiten met fotografie, film, design en make-up. Vanuit zijn studio in Rotterdam maakt hij werk dat tijd en ruimte lijkt te schenden en zich niet in een hokje laten plaatsen. Wel hebben ze allemaal een verbintenis; ze zijn stuk voor stuk prachtig in hun vermogen om de kijker vragen te laten stellen. Zijn beelden laten meerdere stijlen samensmelten en hij ziet zijn werk als tegenreactie op heteronormativiteit en de publieke norm. Hij onderzoekt onderwerpen zoals heteronormativiteit, sociale en publieke normen, genderexpressie en identiteit op een gestileerde en conceptuele manier.

Locatie: Roodkapje Rotterdam, Delftseplein 39, 3013 AA, Rotterdam

Openingstijden: 5 t/m 13 augustus, Opening 5 Augustus, Finnisage 13 Augustus.



De expositie is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam, Stichting Droom en Daad, Stichting Pictoright en Roodkapje Rotterdam