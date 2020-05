Ellen Houtman deed een project over daklozen onder de titel Mensen zoals jij en ik. Al jaren neemt het aantal daklozen toe; volgens het CBS is het aantal dakloze volwassenen de laatste tien jaar verdubbeld. Het aantal dakloze jongeren is zelfs verdriedubbeld. Bij het woord dakloze gaan de gedachten al snel naar een oudere verwaarloosde man, met een fles drank in de hand op een bankje in het park en een winkelwagen in de buurt.

De realiteit is anders. Veel dakloze mensen zien er netjes uit, ze zijn jong, vrouw, kind, mensen zoals jij en ik. Echter, zolang “de maatschappij” blijft geloven dat het om een enkele aan lager wal geraakte man gaat, die de dakloosheid eigenlijk aan zichzelf te wijten heeft, is het voor daklozen flink vechten tegen dit stigma. Fotograaf Ellen Houtman heeft in samenwerking met Stichting Straat Consulaat het fotoproject “Mensen zoals jij en ik” ontwikkelt. Wat bindt hen? Eén ding; ze zijn op dit moment dakloos of thuisloos – niet omdat het een keuze is, maar omdat het hen door uiteenlopende omstandigheden simpelweg is overkomen. In de teksten onder de foto’s leggen zij uit waarom zij meedoen aan het project.

Sylvana (21)