Met trots kondigt Unseen Amsterdam het volledige programma van zijn achtste editie aan. Naast fotografie van 53 internationale galeries omvat de programmering een eclectische mix van tentoonstellingen, on-site projecten en talentontwikkelingsprogramma’s. Waarmee Unseen zich profileert als toonaangevend platform voor de meest fascinerende ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse fotografie.

•Dit jaar nemen 140 kunstenaars deel aan de Fair; maar liefst 95 van hen presenteren nieuw werk. Voor 19 galeries is het dit jaar de eerste keer dat zij meedoen.

•Tentoonstellingen in het kader van het Exhibitions programme 2019 zijn: Vortex of Infinity van Tabita Rezaire, de groepstentoonstellingen Woven Matters en Lumix Meets Beyond 2020 By Japanese Photographers # 7 en A Global Sense of Place van Felicity Hammond.

•De Book Market van dit jaar is groter en beter dan ooit met maar liefst 85 onafhankelijke uitgevers die hun nieuwste boeken presenteren.

•Het driedaagse sprekersprogramma The Living Room wordt georganiseerd in samenwerking met het V&A en LagosPhoto.

•Aanstormend talent mag rekenen op ondersteuning via de ING Unseen Talent Award, Meijburg Art Commission, Unseen Dummy Award en Futures.

voor meer info zie: Amsterdam.unseenplatform.com/event/programs

Hoogtepunten van de Fair

Unseen Amsterdam 2019 presenteert nieuwe werken van een groot aantal kunstenaars. In zijn fotoserie Drown in My Magic verkent David Uzochukwu (1998, AT / NG) de concepten afkomst en discriminatie aan de hand van surrealistische beelden. Elizabeth Gabrielle Lee (1994, SG) problematiseert, in haar nieuwe werk, de oriëntalistische blik met scènes uit de koloniale literatuur. De winnaar van ING Unseen Talent Award 2017, Andrea Grützner (1984, DE), presenteert haar nieuwe serie, Hive. En Bharat Sikka (1973, IN) exposeert bij de Indiase galerie Nature Morte voor het eerst The Sapper, een persoonlijk project over zijn vader. Hiernaast zullen ook befaamde kunstenaars zoals Roger Ballen (1950, SA), Dana Lixenberg (1964, NL), Joana Choumali (1974, CI), Lorenzo Vitturi (1980, IT), Marcelo Brodsky (1954, AR) en Melanie Bonajo (1978, NL) niet eerder getoond werk exposeren.

Tentoonstellingen

In het kader van het Exhibitions programme 2019 stellen kunstenaars een aantal actuele thema’s aan de orde, van migratie tot postkolonialisme en van religie tot virtual reality. Met hun individuele benadering ontwikkelen zij nieuwe visies, trekken ze vaststaande meningen in twijfel en bevragen ze de visuele cultuur.

Vortex of Infinity – Tabita Rezaire

Vortex of Infinity is samengesteld door Marina Paulenka, artistiek directeur van Unseen. De expositie bestaat uit drie video-installaties van Tabita Rezaire, een Guyaanse multimedia-kunstenaar die in Frankrijk geboren is. In Deep Down Tidal onderzoekt zij de kracht van water als intermediair tussen informatie en communicatie. Satellite Devotion is een oproep om je te voegen naar het ritme van de maan. Ultra Wet – Recapitulation problematiseert de westerse neiging om in tegenstellingen als man of vrouw, goed of slecht, licht of donker, sterk of zwak en leven of dood te denken. In het multidimensionale werk van Tabita Rezaire gelden organische, elektronische en spirituele netwerkwetenschappen als helende technologieën. Zij kunnen het innerlijke bewustzijn op gang helpen. Switchend tussen digitale, fysieke en voorouderlijke herinneringen, verdiept de kunstenaar zich in wetenschappelijke denkbeelden om vat te krijgen op het allesdoordringende koloniale systeem, dat ons fysiek en psychisch in zijn greep heeft.

Woven Matters

Woven Matters presenteert een selectie hedendaagse kunstenaars die in hun werk verbindingen leggen tussen textiel en fotografie. Aan de hand van visuele strategieën onderzoeken zij de tegenstelling tussen de tactiliteit van materialen en de tweedimensionaliteit van fotografische afbeeldingen. Met stof en draad verbeelden zij thema’s als familie en identiteit en introduceren zij in ons cultureel erfgoed een nieuw type vertelkunst.De tentoonstelling Woven Matters bestaat uit twee delen. Het eerste deel, resultaat van een recente samenwerking tussen Unseen en LagosPhoto, creëert een dialoog tussen het werk van Joana Choumali (1974, CI) en Zohra Opoku (1976, DE / GH). Beide kunstenaars gebruiken textiel als een manier om in hun werk niet alleen hun persoonlijke verhaal maar ook Afrika en de Afrikaanse diaspora vorm te geven. Deel twee presenteert een groep opkomende kunstenaars die textiel en het medium fotografie gebruiken in relatie tot de thema’s identiteit en erfgoed. Deelnemers zijn: Luján Agusti (1986, AR), Lucie Khahoutian (1990, AM), Mous Lamrabat (1983, MA), Elena Subach (1980, UA), Leonard Suryajaya (1988, ID) en kunstenaarsduo Inka (1985, FI) & Niclas Lindergård (1984, SE). Dit project is ontwikkeld door Unseen Foundation.

Lumix Meets Beyond 2020 By Japanese Photographers #7

Lumix Meets Beyond 2020 By Japanese Photographers #7 toont het werk van zes opkomende Japanse kunstenaars. Als reactie op het thema ‘Over to another parallel world’ gaan deze jonge talenten de confrontatie aan met onze geschiedenis en zoeken zij nieuwe vormen van expressie in de fotografie. Wat ze zien is realiteit noch fictie. Het is een parallelle wereld. Deze tentoonstelling belicht de gedurfde en unieke creaties van jonge kunstenaars die hun werk presenteren aan de internationale fotografiegemeenschap. Met: Ayako Ishiba, Naoyuki Hata, So Mitsuya, Kazuma Obara, Miko Okada en Hayahisa Tomiyasu.

A Global Sense of Place – Felicity Hammond

Felicity Hammond’s project A Global Sense of Place, geïnspireerd door haar fascinatie voor digitale architectuurontwerpen, richt zich op de botsing tussen quasi-fotografische beelden en lokale stedelijke werkelijkheden. Hammond scheurt, vouwt en bleekt haar werk, fotografeert het opnieuw en print het op oppervlakken die gewoonlijk als reclamebord dienen. Haar project omvat foto’s van steden die een zogenaamde ‘global identity’ hebben en heeft voor de site-specific installatie op Unseen een aanpassing ondergaan. Behalve op Unseen Amsterdam, is A Global Sense of Place van Felicity Hammond van 9 tot en met 22 september ook te zien op reclamezuilen verspreid over Amsterdam – terug dus in het stadsbeeld waar het kritiek op heeft.

Living Room

Doelstelling van het jaarlijkse driedaagse sprekersprogramma van Unseen Amsterdam is om te inspireren en kennis uit te wisselen, maar ook om vragen te stellen en na te denken over enkele van de meest urgente onderwerpen op het gebied van hedendaagse fotografie. De organisatie van deze Living Room die fotografen, wetenschappers en experts uit de kunstwereld bijeenbrengt vindt plaats in samenwerking met LagosPhoto en het V&A. Sprekers zijn onder meer Azubuike Nwagbogu (oprichter/directeur van LagosPhoto), Elena Aguido (artistiek directeur van SAVVY Contemporary), Artur Walther (oprichter van The Walther Collection), Marina Tanguy (oprichter van MTART Agency) en Margriet Schavemaker (artistiek directeur van Amsterdam Museum). Op het programma staan ook Artist Talks met Dana Lixenberg en Marcelo Brodsky. Dit project is ontwikkeld door Unseen Foundation.

Book Market

De Book Market die dit jaar voor het eerst in het Transformatorhuis van de Westergas zetelt zal groter en beter zijn dan ooit. Dit is de plek om de experts uit de fotoboekindustrie te ontmoeten. Maar liefst 85 onafhankelijke uitgevers presenteren er hun nieuwste boeken. De bekendmaking van de winnaar van de Unseen Dummy Award 2019, wiens boek in het voorjaar van 2020 zal worden gepubliceerd, vindt plaats op 20 september in de Living Room. De Book Market is de locatie waar gedurende het weekend meer dan 32 fotoboeken worden gelanceerd en waar meer dan 41 signeersessies plaatsvinden. Tijdens de Book Market Talks zullen verschillende kunstenaars hun boeken presenteren. Enkele van de hoogtepunten zijn: Fw:Books, Elspeth Diederix, When Red Disappears; META/BOOKS, Małgorzata Stankiewicz, Lassen; MACK, Lisa Barnard, The Canary and The Hammer; the(M) éditions, Miho Kajioka, So it goes & Hideyuki Ishibashi, Other Voices; CONVOKE, Ina Jang, Utopia Centerfolds At Play. Vermeldenswaard is ook de presentatie van het toekomstige project The Europeans van Rob Hornstra & Arnold van Bruggen.

On-site Projecten

Unseen 2019 presenteert een gevarieerde mix van On-site Projecten om innovatieve en interactieve initiatieven te bevorderen. Dit jaar zijn dat onder andere The Graduates en The sponge, the clay, the brick and the bridge, twee nieuwe projecten waarbij drie Nederlandse kunstacademies en hun studenten een samenwerking aangaan. Deze projecten zijn ontwikkeld door Unseen Foundation.

Talentontwikkeling

Unseen, bedoeld om aanstormend talent op het gebied van fotografie te ondersteunen, hanteert een gevarieerd programma ter bevordering van talentontwikkeling. Door samen te werken met verschillende organisaties ondersteunt Unseen de ontwikkeling van een aantal veelbelovende talenten van dit moment. Onder de initiatieven van dit jaar vallen de ING Unseen Talent Award, Meijburg Art Commission, Unseen Dummy Award en Futures. Je kunt nu stemmen op jouw favoriete finalist van de ING Unseen Talent Award: Amsterdam.unseenplatform.com/event/voting-now-open

City Programme + Open Gallery Night

Unseen Amsterdam reikt elk jaar weer verder dan de Westergas. Van 20 tot en met 22 september vindt verspreid door de stad een uitgebreid programma plaats met belangwekkende exposities en evenementen. Musea en projectruimten openen hun deuren en presenteren werk van prestigieuze kunstenaars en tentoonstellingen van vooraanstaande curatoren. Op zaterdagavond 21 september van 20.00 tot 22.00 uur zijn kunstliefhebbers en professionals welkom, buiten de reguliere openingstijden om, in meerdere lokale galeries, musea, projectruimtes en andere kunstinstellingen. Unseen Open Gallery Night is een bijzondere ervaring voor iedereen die van fotografie houdt.

Unseen Magazine Issue 7

Unseen Magazine is wereldwijd verkrijgbaar en geeft twee keer per jaar informatie over de stand van de hedendaagse fotografie. Het blad maakt het creatieve proces van de kunstenaar zichtbaar en bespreekt de invloedrijke rol van fotografie bij het onderzoeken van de urgente problemen van deze tijd. Aflevering 7 behandelt een aantal thema’s en discussies met betrekking tot Unseen Amsterdam 2019: met portfolio’s van Felicity Hammond, Bharat Sikka en Tabita Rezaire, evenals een reeks interviews, reflecties en thematische essays.

Lees hier het volledige programma – Amsterdam.unseenplatform.com/event/programs

Over Unseen

Unseen is hét toonaangevende internationale platform voor hedendaagse fotografie. Door exclusief te focussen op al wat nieuw is in de wereld van de fotografie, versterkt Unseen de carrières van grensverleggende kunstenaars. Unseen biedt een platform aan zowel opkomende als gevestigde talenten, en deelt de verhalen van ’s werelds meest interessante kunstenaars – de ‘change-makers’ van morgen. Het hele jaar door, via haar magazine, via dynamische evenementen en online, vestigt Unseen de aandacht op nieuwe en experimentele benaderingen binnen de fotografie, en brengt zij de internationale fotografie-community bij elkaar.

Over Unseen Amsterdam

Jaar in jaar uit organiseert Unseen een van de grootste en meest befaamde fotografie-evenementen van Europa – Unseen Amsterdam. Voor deze achtste editie keert Unseen Amsterdam terug naar Westergas om van 20 tot en met 22 september wederom een podium te bieden aan de innovatieve voorhoede van de hedendaagse fotografie. Unseen Amsterdam biedt ook dit jaar weer een uitgebreid programma met initiatieven als de Fair, de Book Market, het driedaagse sprekersprogramma de Living Room, tentoonstellingen, Onsite Projects, het City Programme en meerdere Talent Development Programmes. Alles om een podium te bieden aan dé nieuwe namen binnen de hedendaagse fotografie.

Over Unseen Foundation

Unseen Foundation is een non-profit organisatie. Haar streven is gericht op het versterken van de maatschappelijke impact van kunstenaars die werken met fotografie. Unseen Foundation probeert initiatieven te ontplooien als onderdeel van Unseen Amsterdam om het werk van opkomende kunstenaars te promoten, met een specifieke focus op jong talent.

Unseen Amsterdam

https://amsterdam.unseenplatform.com/event

Westergas | 1014 DB | Amsterdam

Vrijdag 20 september 11.30 – 21.00

Zaterdag 21 september 11.30 – 20.00

Zondag 22 september 11.30 – 17.00

Tickets

ING bankkaarthouders krijgen op vertoon van hun bankpas € 5,- korting op een dagkaart (normaal tarief) voor Unseen Amsterdam 2019

Day ticket € 22,50 | Passe-Partout € 39,50

Student € 16,50 | Student Passe-Partout € 28,50

Unseen Amsterdam kaarten zijn verkrijgbaar via https://tickets.unseenplatform.com/registration/event/tickets

Unseenamsterdam.com