BredaPhoto laat van 9 september tot en met 25 oktober werk zien van bekende internationale en Nederlandse fotografen samen met dat van nieuw en opkomend talent. Het thema ‘the best of times, the worst of times‘ is actueler dan ooit. Door de corona-pandemie is de wereld met de neus op de feiten gedrukt. De wereld verandert, moet veranderen. Talloze fotoseries in de 2020 editie van BredaPhoto raken aan deze nieuwe wereld waarin sociale onrust, klimaatproblematiek, economische ongelijkheid, racisme & discriminatie en gender-issues allemaal zijn terug te vinden.

Dit jaar concentreert het programma van BredaPhoto zich op meerdere binnen- en buitenlocaties in het historische centrum van Breda. De exposities in het Chassé Park, op de XXL Promenade en bij Club SOLO zijn gratis te bezoeken. Voor de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Breda, de Grote Kerk en in het voormalig KPN Gebouw heb je een ticket nodig. Kaartjes koop je via de website www.bredaphoto.nl.

Het voormalig KPN gebouw is een nieuwe locatie voor BredaPhoto. Bij binnenkomst is de eerste indruk verrassend: lange gangen, kleine ruimtes afgewisseld met zalen, soms mooi strijklicht van buiten, soms juist heel weinig licht. Ruimtes waar je doorheen kunt dwalen. Ruimtes waar je restanten van afgebroken machines en onverwachte hoeken tegenkomt. Kortom een mooie locatie voor het tonen van de groepstentoonstelling ‘the best of times, the worst of times’.

Een van de fotografen die hier is te zien is Laurence Rasti. Haar serie ‘In Iran there are no homosexuals’ is gebaseerd is op een uitspraak in 2007 van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en toont het taboe rondom homoseksualiteit. Rasti maakte intieme portretten van mensen die met hun identiteit worstelen.

In sterk contrast daarmee staan de foto’s van de Belgische fotograaf Seppe Vancraywinkel. Hij geeft een ongedwongen inkijk in de subcultuur van een groepje jongens “coming of age”. Ze kennen elkaar al heel lang, ondernemen alles gezamenlijk en worden met elkaar volwassen. Hun vriendschap houdt stand en onderstreept voor hen het belang ervan.

Andere fotografen die exposeren in het voormalig KPN gebouw zijn Ed Kashi, Katrin Koenning, Mateo Ancis, Sam ten Thij, Alexander Rossa, Ben-David Zadok, Seppe Vancraywinkel, Jonas vander Haegen, Tanya Habyouqa, Laurence Rasti, Joshua Irwandi, Zoë Sluis, Eghosa Dandelion, Luis Cobelo, Bede Kincso, Elias Kaus, Max Ernst Stockburger, Cheb Moha & Chndy.

De tentoontstelling ‘China Imagined’ is samengesteld door de twee in China wonende curatoren He Yining en Ruben Lundgren. Zij willen in deze expositie met hedendaagse Chinese fotografie de tegenstellingen en de diversiteit van de Volksrepubliek China tonen. Ze zien een bijna onoverbrugbare kloof tussen de verborgen werkelijkheid en het beeld van China dat bestaat bij de rest van de wereld. Een situatie die bevestigd wordt na de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus. Voor de tentoonstelling zijn een twintigtal fotografen geprogrammeerd. Het werk dat geselecteerd is, is zeer uiteenlopend. Zo is Feng Li een fotograaf die vreemde, haast surrealistische scenes vastlegt die hij op straat tegenkomt. Zhang Kechun maakt foto’s van klassieke Chinese Landschappen. Deze zijn in schril contrast met de zeer persoonlijke, intieme portretten van Chinese meisjes van de fotograaf Luo Yang. Hilarisch en humoristisch zijn de beelden die Pixy Liao van zichzelf en haar vriend maakte uit de serie experimental relationship.

Speciaal voor BredaPhoto 2020 cureert de Nederlandse fotograaf en gastcurator Jan Hoek de expositie ‘Power to the Models’ in Stedelijk Museum Breda. Met het thema van BredaPhoto, the best of times the worst of times, in zijn achterhoofd, realiseerde hij zich dat wanneer je echt iets wil veranderen, je het radicaal anders moet aanpakken. En dus stelt hij de traditionele machtsverhouding tussen fotograaf en model ter discussie. Voor de tentoonstelling vroeg Jan Hoek mensen met een profiel dat vaak eendimensionaal in beeld komt zelf het heft in handen te nemen. Bruin Parry heeft het syndroom van Down, is groot Michael Jacksonfan en is regelmatig fotomodel. Wat gebeurt er als hij zelf de ultieme foto van zichzelf mag organiseren? Een ander voorbeeld is Mohan Verstegen, die voor Defensie werkt en queer activist is. Of Lotte van Eijk, zij is dik en ‘damn proud of it’. Andere modellen zijn o.a. Baqteria, Ismail Ilgun, DJ Tiësto, Hatti Rees, Chiara Bardelli Tonino en Sylvana Simons.

In het Chassépark zijn ook deze editie van BredaPhoto weer tal van fotoseries te bewonderen. Zo zijn er de XXL foto’s van smeltende gletsjers van het duo Klaus Thymann & Simon Norfolk te zien, sterke vrouwen in Colombia van Raquel van Haver en activisten in Hong Kong van de Amerikaan Todd Darling.

In Club Solo richt beeldend kunstenaar Marjolijn Dijkman zich op het overkoepelende vraagstuk van hoe wij, als menselijke soort, ons verhouden tot de wereld en het universum om ons heen. Solo 27 wordt georganiseerd in samenwerking met S.M.A.K. (Gent)

Gratis en betaalde exposities

De buitenexposities zijn gratis te bezoeken. Voor de binnenlocaties en het verdiepingsprogramma heb je een ticket nodig.

Koop hier online je tickets voor de binnenlocaties (Stedelijk Museum Breda, Grote Kerk, voormalig KPN Gebouw) en boek je tijdslot. Door te werken met tijdsloten houdt BredaPhoto controle op de bezoekersaantallen en spreiding.

Over BredaPhoto 2020

BredaPhoto 2020 is het grootste foto-evenement van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen – samen met nieuw talent – hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in Breda. In 2020 vindt de negende editie van het BredaPhoto 2020 plaats van 9 september tot 25 oktober.

Meer informatie: www.bredaphoto.nl