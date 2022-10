Profotonet neemt Eyes on Photoart over

terug

Gespecialiseerd fotovaklab ProFotonet B.V. ‘Profotonet’, onderdeel van de Kamera-Express Group, neemt per direct het Amsterdamse printbedrijf Photo Art & Design Center B.V. ‘Eyes on Photoart’ over. Met de overname versterkt Profotonet haar afdrukservice voor de vakfotograaf.

Eyes on Photoart was gespecialiseerd in onder andere het afdrukken van kunstfotografie voor exposities in binnen- en buitenland van gerenommeerde (kunst-)fotografen. Ook waren zij producent van de fotoafdrukken voor World Press Photo. Profotonet neemt, met haar meer dan 40 jaar lange ervaring als gespecialiseerd fotovaklab in C-prints en al reeds ruime vertegenwoordiging in het museale landschap, de producten, diensten en het machinepark van Eyes on Photoart volledig over.

De voormalig commercieel medewerker bij Eyes on Photoart, Rauke Schalken, treedt bij Profotonet in dienst als accountmanager voor de zakelijke markt. De activiteiten en productie van Eyes on Photoart zullen door Profotonet worden voortgezet vanuit haar eigen locatie in Capelle aan den IJssel. Voor klanten uit Amsterdam en omgeving is het mogelijk om producten af te halen bij een Kamera Express filiaal in de buurt.

Raymond Luijks (General Manager, Profotonet): “Profotonet maakt de laatste jaren een grote groei door. De overname van Eyes on Photoart past dan ook perfect binnen de ambities van Profotonet om marktleider te worden op het gebied van professionele print voor de zakelijke markt. Dankzij onze jarenlange ervaring, kundige fotospecialisten, geavanceerde machinepark en onze kennis van de markt, kunnen wij de klanten van Eyes on Photoart nog beter voorzien van deskundig advies, een ruim assortiment aan professionele C-prints en een snelle levering.”.

Wie is Profotonet?

Profotonet is een ImageLab in Capelle aan den IJssel gespecialiseerd in professionele kwaliteit fotoproducten. Met een team van 30 fotospecialisten ontwikkelt Profotonet al ruim 40 jaar fotoafdrukken, wanddecoraties en fotoboeken voor consumenten en vakfotografen tot op het hoogste niveau. Zo is Profotonet bijvoorbeeld al jarenlang sponsor van de afdrukken voor de prestigieuze journalistiekprijs de Zilveren Camera. De afgelopen jaren heeft Profotonet sterk geïnvesteerd in nieuwe producten, fotospecialisten en een vernieuwing van het machinepark. De uitbreiding met Eyes on Photoart past binnen de ambitie om marktleider te zijn in de professionele fotoafdruk markt.