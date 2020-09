Door de coronapandemie is het internationale toerisme stilgevallen waardoor ook het Afrikaans natuurbehoud economisch werd geraakt. De documentaire natuurfotograaf Pie Aerts bedacht een bijzondere actie om het voortbestaan van de Afrikaanse natuurparken te ondersteunen. Hij zette een fondsenwervingsactie op met de naam Prints for Wildlife, die liep van 26 juli tot 26 augustus. In die korte tijd zijn van 125 natuurfotografen meer dan 5000 prints verkocht voor een klein bedrag van $ 100,- (€ 84,-) per stuk. Gallery Color pakte de uitdaging op en zette een complete productielijn op voor dit sympathieke megaproject.

door Redactie

Pie Aerts vertelt over zijn betrokkenheid met de Afrikaanse natuur: “Ik reis veel naar Afrika. Toen de wereld tot stilstand kwam door de coronacrisis kwam ook mijn werk stil te liggen. Ik kreeg annuleringen voor het hele jaar. Omdat ik veel in Afrika gereisd heb vond ik dat het tijd was om iets terug te geven. De pandemie is desastreus voor het milieu in Afrika, omdat de dorpen rondom de reservaten en parken geen inkomsten meer hebben. Daardoor kunnen de bewoners de parken niet meer onderhouden en beschermen tegen stropers. Nu er niet meer gevlogen kan worden stort het hele verdienmodel van deze mensen in. Op grote schaal zakken ze weg in armoede, waardoor er gestroopt wordt en de illegale boskap toeneemt.”

Dit besef was voor Aerts het moment om een fondsenwerving op touw te zetten. Door het verkopen van prints van wildlife fotografen kon geld opgehaald worden dat besteed kan worden aan levensonderhoud, onderwijs en veiligheid van de boswachters. “Zo kunnen de rangers hun werk in de parken blijven doen. We hebben besloten om samen te werken met een grote betrouwbare ngo, African Parks. Zij werken in heel Afrika in de meest kwetsbare gebieden. Het geld dat wij ophalen gaat in zijn geheel naar African Parks.”

Netwerk

Door zijn grote netwerk van natuurfotografen kon Aerts heel snel een grote groep mobiliseren. “Ik stuurde naar ongeveer dertig collega’s een e-mail, waarna het als een lopend vuurtje is gegaan. Op een gegeven moment hadden we een grote community bij elkaar die allen geloven in dezelfde idealen en allemaal hun beelden gratis ter beschikking wilden stellen. Er zitten de grootste wildlife fotografen ter wereld bij maar ook jong talent.”

Lage prijs

Om een groot publiek te bereiken is besloten om de prijs heel laag te houden, slechts $ 100,- en slechts één maat te hanteren, 30x45cm. De oplage was beperkt tot 50 afdrukken per foto. “Voor de grote fotografen was het een kans om hun werk aan een groot publiek aan te bieden en het jonge talent kon voor het eerst hun werk aan de hele wereld laten zien. Er zijn al veel oplages van 50 uitverkocht, dus het gaat heel hard. We zullen waarschijnlijk aan het eind meer dan 5000 prints verkocht hebben waardoor we een half miljoen dollar ophalen. De gehele opbrengst minus de print- en verzendkosten gaat naar African Parks.”

85 rollen papier

Daan Hettema, directeur van Gallery Color dacht meteen mee met het bijzondere megaproject: “Ik stelde Pie voor om op Hahnemühle Natural Line Hemp, een milieuvriendelijk papier op hennepbasis, af te drukken. Dit inktjetpapier is een grote stap richting duurzaamheid. We konden regelen dat Hahnemühle dit project met hun papier voor een deel heeft gesponsord. Het leek aanvankelijk slechts om een paar honderd prints te gaan maar het werden er meer dan 5000, dus dat is met inktjetprints wel een uitdaging. We hadden toevallig een paar van de allernieuwste Epson printers neergezet. Die zijn bijzonder snel. In combinatie met onze slimme snijmachines is zo’n project dan goed te doen. We hebben er 85 rollen papier doorheen gedraaid. Om dit te kunnen uitvoeren hadden we naast onze gewone productie een hele aparte lijn opgezet.”

Gallery Color

