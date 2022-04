Dertien kunstfotografen doneren hun werk voor verkoop tijdens Print Sale For Ukraine in community gallery Pexpo. Daarmee ondersteunen ze noodhulp in de Oekraïne, zowel aan individuen als aan lokale organisaties van vrijwilligers. Zeker vijftig werken vinden tijdens deze foto tiendaagse hun weg naar het publiek. De actie start op vrijdag 29 april en duurt tot en met zondag 8 mei.

De actie begon anderhalve maand geleden met het opzetten van het Instagram account @printsale.for.ukraine door fotografen Alex Blanco en Ingeborg Everaerd. Blanco, afkomstig uit het Oekraïense Odessa, wilde haar door de oorlog getroffen familieleden helpen. De ene na de andere fotograaf steunde haar actie en inmiddels hebben meer dan tien andere fotografen zich belangeloos bij het initiatief gevoegd.

Vanaf vrijdag 29 april biedt de nieuwe Noord-Amsterdamse community galerie PEXPO tien dagen lang gratis onderdak aan de fotografen en hun werk. “We vinden het belangrijk om midden in de maatschappij te staan”, zegt Vincent Jobse van PEXPO. “We doen dit voor Natasha, Farah en Julia die al jaren bij ons in de buurt wonen en voor al die mensen die gedwongen werden om hals over kop hun huis te verlaten en nu hier zijn.”

Tot en met zondag 8 mei is het werk geprint te bewonderen, maar daarna gaat de actie online door. “Helaas is deze strijd nog lang niet voorbij”, zegt Alex Blanco. “Met elke aankoop geef je humanitaire hulp aan mensen die zich in de moeilijkste situatie bevinden. Jij een prachtige foto, zij een klein beetje meer kans.”

Bij Print Sale For Ukraine vind je werk van vooraanstaande kunstfotografen:

Alex Blanco, Inge Everaerd, Hossein Fardinfard, Hernan Azocar, Kate Antonenko, Marco Tiberio & Maria Ghetti, Dienie Brouwer Hester Baars, Elizabeth Alderliefsten, Ronin de Goede, Kate Antonenko, Annabel Oosteweeghel, Linda Zenghova en Fleur Huijsdens.

PEXPO is gevestigd in de Van der Pekstraat nr. 47-49, 1031 CR Amsterdam.

Instagram: @print.sale.for.ukraine

Instagram: @pexpo_amsterdam