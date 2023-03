Prikkelarme avond in Museum Hilversum

terug

Museum Hilversum organiseert in samenwerking met NVA HILVERSUM een prikkelarme avond voor de expositie Zilveren Camera. ‘Een bezoek aan een tentoonstelling kan vermoeiend zijn door de vele indrukken die je in korte tijd te verwerken krijgt of door de aanwezigheid van andere bezoekers’, aldus Fleur van Muiswinkel, directeur van Museum Hilversum. ‘Deze avond is speciaal ontwikkeld in samenwerking met mensen met autisme en we streven ernaar dat iedereen zich thuis voelt in het museum.’ Naast het onlangs gelanceerde lab Voel het nieuws, waarin nieuwsfotografie toegankelijk is gemaakt voor mensen met een visuele beperking, komt het museum nu ook tegemoet aan de specifieke wensen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme voor alle mensen die snel overprikkeld raken.

De winnaar van de Paul Peters Fotoprijs 2022 – de prijs voor sociaal geëngageerde fotografie – is Zahra Reijs, met haar serie ‘Dear Future’. De jury is lovend over het hoopvolle karakter van de serie: ‘Verrassend en confronterend zijn de beelden van jongeren uit generatie Z. Alles kan. Alles is mogelijk. Alles mag.’



Met een prikkelarm museumbezoek zet Museum Hilversum een nieuwe stap in het wegnemen van fysieke en mentale drempels. ‘We willen een cultuur creëren waarin inclusie het uitgangspunt is’, aldus Van Muiswinkel. ‘Samen met de ervaringsdeskundigen van de NVA Hilversum zijn we het museum rondgegaan om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn om een bezoek voor deze groep mogelijk te maken. Zo wordt bijvoorbeeld het geluid van de video gedempt, creëren we plekken waar je even tot rust kunt komen en beperken we het aantal bezoekers.

Inclusie staat voorop

Museum Hilversum committeert zich aan de culturele code diversiteit. ‘We moedigen iedereen aan om naar het museum te gaan, maar beseffen dat we met deze initiatieven pas aan het begin staan. Het zijn de eerste stappen en we nodigen dan ook iedereen uit om hun tips en ervaringen te delen.’

Als je snel overprikkeld bent door bijvoorbeeld autisme, burn-out of ziekte dan ben je van harte welkom op donderdagavond 29 maart voor een bezoek aan de Zilveren Camera in Museum Hilversum. Kijk voor meer informatie op museumhilversum.nl. Deze eerste prikkelarme avondopenstelling is onderdeel van de landelijke ‘Week van Autisme’.