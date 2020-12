Fotografen van Nederland worden opgeroepen om in te zenden voor de Prijs voor Storytelling van de Zilveren Camera 2020. Behalve voor de winst van de meest prestigieuze fotoprijs van Nederland, de Canon Zilveren Camera, kan er voor de vijfde keer worden ingezonden voor de Prijs voor Storytelling. De inzendtermijn voor deelname aan deze categorie binnen de Zilveren Camera 2020 is geopend tot 1 januari 2021 om 12:00 (CET).

Ilvy Njiokiktjien, winnaar van de Prijs voor Storytelling 2019, neemt haar prijs in ontvangst

De Prijs voor Storytelling

De Prijs voor Storytelling beloont ieder jaar visuele projecten die op innovatieve en experimentele wijze, maatschappelijk relevante verhalen vertellen. Projecten die in aanmerking komen voor deze prijs hebben een fotografische basis, maar beperken zich hier niet toe. Bij voorkeur is er sprake van een multidisciplinaire kruisbestuiving, waarbij het gebruik van ieder medium geoorloofd is. Het verhaal dient zich te onderscheiden in verbeeldingskracht en vorm, en door het gebruik van innovatieve technieken en beeldconcepten.

De jury

De jury van de Prijs voor Storytelling bestaat dit jaar uit de juryvoorzitter Sara Kolster(zelfstandig ontwerper en regisseur) en juryleden Yara van der Velden (beeldredacteur De Correspondent), Aart-Jan van der Linden (interactive developer en video editor), Khalid Amakran (fotograaf/videomaker) en Nicole Robbers (onafhankelijk beeldredacteur).

Wie kan er inzenden voor de Prijs voor Storytelling?

De wedstrijd staat open voor zowel Nederlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten, als voor buitenlandse fotografen die in Nederland wonen en werken.

Waarom inzenden voor de Prijs voor Storytelling?

Je maakt kans op de hoofdprijs van €5000,-

Jouw multimediale project wordt gezien en beoordeeld door een professionele jury

De drie winnende projecten worden opgenomen in het Zilveren Camera jaarboek

De drie winnende projecten worden getoond in Museum Hilversum als onderdeel van de Zilveren Camera expositie

Deelname is kosteloos

In de woorden van juryvoorzitter Sara Kolster: “Dit is de meest prestigieuze prijs in Nederland voor fotografen op het gebied van multimediale verhalen. Dus zend in, stuur op, verbaas, verras! Het is juist nú belangrijk om verhalen te blijven vertellen; zowel de kleine, alledaagse als de grote, geopolitieke verhalen, want op die manier kunnen we elkaar blijven ontmoeten.”