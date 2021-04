Op vrijdag 30 april opent Rutger Groot Wassink, wethouder Diversiteit in Amsterdam (GL) op de Westermarkt in Amsterdam de Pride Photo Tentoonstelling. Het is tevens de start van een landelijke toer, waarbij de LHBTQ+ tentoonstelling tot half november op negen verschillende plekken in Nederland te zien zal zijn. Zo zullen de foto’s naast vijf locaties in Amsterdam, ook geëxposeerd worden in o.a. Groningen, Maastricht en Assen.

Vanwege corona kon de geplande Pride Photo expositie in november niet doorgaan. Om de winnende foto’s toch met het grote publiek te delen is er voor gekozen ze nu in de buitenlucht te exposeren. De tentoonstelling bestaat uit 20 grote panelen met daarop een selectie uit de ruim 2.500 afbeeldingen die vanuit 40 landen werden ingestuurd voor de Pride Photo Award 2020. Uiteraard worden de winnende foto’s getoond. De jury, die bestond uit Viviane Sassen, Jessica Gysel, Arthur Kibbelaar, Bertan Selim en Micha Bruinvels (curator), noemde deze in het juryrapport “…een eerbetoon aan de diversiteit van de verhalen, de menselijke nieuwsgierigheid en de benarde situatie van de wereldwijde LHBTQ+ gemeenschap.” Naast de bekroonde foto’s zijn er ook extra verhalen aan de tentoonstelling toegevoegd. “Het totaal geeft een divers inkijkje in levens en werelden die voor veel mensen nieuw, verrassend, of mogelijk zelfs een beetje oncomfortabel zullen zijn. Dit is een tentoonstelling die vele ogen zal openen, daar ben ik van overtuigd” zegt Pride Photo directeur Hein-Jan Keijzer. Samen met gastcurator Micha Bruinvels (voorheen World Press Photo) zijn er hoogwaardige foto’s gekozen die verschillende urgente onderwerpen agenderen. Zo komen eenzaamheid bij oudere LHBTQ+ personen, LHBTQ+ vluchtelingenproblematiek, geweld tegen transgender personen, en Black Lives Matter aan bod. Maar de tentoonstelling confronteert de bezoekers ook op speelse wijze met eigen vooroordelen en aannames. De thema’s worden benoemd in korte teksten op de panelen. Wie behoefte heeft aan meer duiding kan een QR-code scannen, waarmee aanvullende informatie over de fotograaf, het werk en de thematiek is op te roepen. Bij sommige panelen is tevens een audiofragment te beluisteren. “Ik denk dat we er goed in geslaagd zijn een laagdrempelige tentoonstelling neer te zetten, die bezoekers aanzet na te denken over seksuele- en genderdiversiteit” aldus Keijzer, voor wie dit zijn eerste Pride Photo tentoonstelling is sinds zijn aantreden in juni vorig jaar. De nieuwe aanpak met een openluchttentoonstelling en de landelijke toer is veelzeggend voor de ambities van de stichting. “Wij hopen met deze vorm veel meer en ook andere mensen te bereiken. Niet alleen in Amsterdam, maar door heel Nederland. Mensen die niet dagelijks nadenken over vooroordelen en de positie van de LHBTQ+ gemeenschap. Ik denk dat ons dat gaat lukken met deze prachtige gratis openluchttentoonstelling.” Wethouder Rutger Groot Wassink: “Ik ben verheugd dat ik vrijdag de Pride Photo Tentoonstelling officieel mag openen. De tentoonstelling is belangrijk voor de zichtbaarheid van de LHBTIQ+ community. Door de pandemie hebben veel momenten niet kunnen plaatsvinden zoals we gewend zijn. Toch zijn we ook zichtbaar geweest in de stad, soms digitaal en soms met afstand zoals de alternatieve Pride van afgelopen jaar en de wandeling ter ere van ’20 jaar huwelijk voor iedereen’. De Pride Photo Tentoonstelling reist de komende tijd rond door het land en dat is iets dat gezien mag worden, maar meteen ook een herinnering dat we moeten blijven strijden voor een samenleving waar iedereen zichzelf mag zijn. Opening: De kleinschalige opening van de Pride Photo Tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 30 april, om 16:30, op de Westermarkt, bij het Homomonument. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn.