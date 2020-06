Van 9 september t/m 29 november is in het Stedelijk Museum Breda de tentoonstelling ‘Power to the Models. De nieuwe revolutie: iedereen bepaalt zijn eigen beeldvorming’ te zien. Gastcurator en fotograaf Jan Hoek draait in deze expositie de machtsverhoudingen tussen fotograaf en model radicaal om. Niet de fotograaf, maar diegene op de foto bepaalt het beeld.

Jan Hoek (1984) vroeg mensen met uiteenlopende achtergronden om zichzelf te laten fotograferen op de manier zoals zij dat zelf willen. De keuzes voor de fotograaf, de locatie, aankleding, visagie en presentatievorm liggen volledig bij het model. Hoek is curator van het project, maar de ideeën van de modellen zijn bepalend. ‘Power to the Models’ zet aan het denken over macht: zou die bij de fotograaf moeten liggen of bij de mensen op de foto’s? De expositie laat een mogelijke toekomst zien, waarin het model de fotograaf inhuurt en het beeld bepaalt, in plaats van andersom. De tentoonstelling maakt deel uit van BredaPhoto 2020.

Wie bepaalt het beeld? Jan Hoek onderzoekt de macht die een fotograaf heeft in de verhouding tot zijn modellen en stelt deze ter discussie. “We zijn eraan gewend dat de fotograaf de voorwaarden bepaalt voor de modeshoot of de nieuwsreportage. De beelden die we in de media zien, of die nou van slumbewoners, sekswerkers of politici zijn, worden meestal gemaakt door fotografen uit het Westen. Overwegend wit, vaak man. Maar die machtsverhoudingen beginnen te schuiven,” aldus Hoek.

Instagram en andere social media maken het voor mensen makkelijker om zelf te bepalen hoe ze in beeld komen. Een sprekend voorbeeld is de Nederlandse Lotte van Eijk, die een instagramaccount begon waarop ze als dik fotomodel een beeld van een vrouwenlichaam neerzet dat ze in de tijdschriften nooit tegenkomt. Zij kiest de fotografen, de poses, de kleding. Zij is ook één van de modellen die te zien is in ‘Power to the Models’.

De verschuiving is ook onderdeel van een bredere maatschappelijke en politieke discussie over macht: wie bepaalt wie er in beeld komt, en op welke manier? Doordat de beperkte blik van de fotograaf bepalend is, kunnen die beelden rolbevestigend of stigmatiserend zijn. Vaak doen ze geen recht aan de individualiteit en diversiteit van mensen. Om dat te doorbreken vroeg Jan Hoek mensen met een profiel dat vaak eendimensionaal in beeld komt zelf het heft in handen te nemen. Bruin Parry heeft het syndroom van Down, is groot Michael Jacksonfan en is regelmatig fotomodel, maar wat gebeurt er als hij zelf de ultieme foto van zichzelf mag organiseren? Een ander voorbeeld is Mohan Verstegen, die voor Defensie werkt en queer activist is. Het beeld dat hij van zichzelf laat zien, is een correctie op het geijkte beeld van een militair.

Jan Hoek (1984) is kunstenaar en schrijver. Op zijn 24e startte hij een studie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (Beeld en Taal). In 2012 studeerde hij af met de film Me & My Models. Zijn werk is in Nederland tentoongesteld in onder andere Foam, UNSEEN en bij zijn galerie Galerie Ron Mandos, internationaal had hij tentoonstellingen in Shenzhen (China), St. Petersburg (Rusland), Jakarta (Indonesië), Miami (U.S.), Istanbul (Turkijë), Londen (UK) en vele andere plekken. Daarnaast schrijft en fotografeert hij onder andere voor NRC Handelsblad,

Het Parool, NRC.Next, Vrij Nederland, LINDA., Mister Motley en Vice. In 2013 kwam van Jan Hoek het boekje Marktplaatspoëzie uit met daarin de meest ontroerende advertenties die hij vond op Marktplaats.

Programma en tickets BredaPhoto 2020

Het Corona-virus houdt de wereld in zijn greep. Ook BredaPhoto volgt de ontwikkelingen en richtlijnen op de voet. De organisatie is optimistisch en blijft zich voorbereiden op een aansprekende en verrassende museale (buiten)tentoonstelling in september, maar houd ook rekening met mogelijk veranderende perspectieven en eventuele wijzigingen in het programma dat vanaf 1 juli bekend wordt gemaakt. De buitenexposities zijn gratis te bezoeken. Voor de binnenlocaties en het verdiepingsprogramma heb je een ticket nodig. Tickets zijn vanaf 1 juli online verkrijgbaar via bredaphoto.nl.

Over BredaPhoto

BredaPhoto is het grootste foto-evenement van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen – samen met nieuw talent – hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in Breda. In 2020 vindt de negende editie van het BredaPhoto plaats van 9 september tot 25 oktober.Meer informatie: www.bredaphoto.nl

Stedelijk Museum Breda: het jongste stadsmuseum van Nederland

Stedelijk Museum Breda is het jongste stadsmuseum van Nederland. Het museum is het ideale vertrekpunt voor iedereen die de kunst en geschiedenis van Breda en omgeving wil ontdekken. Naast een overzicht van zijn rijke collectie toont het museum wisselende tentoonstellingen. Projectruimte NEXT is bestemd voor samenwerking met partners uit de stad. De verrassende veelzijdigheid maakt Stedelijk Museum Breda aantrekkelijk voor een breed en landelijk publiek. Meer informatie: stedelijkmuseumbreda.nl