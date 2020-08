De expositie ‘Portretfotografie – de vonk van August Sander’ bestaat uit een aantal kenmerkende werken van August Sander (1876-1964). De vonk van Sander is overgeslagen op Nederlandse fotografen zoals Koos Breukel, Eddy Posthuma de Boer, zijn dochter Tessa Posthuma de Boer en Hans de Kort, die eveneens werk tonen op de expositie. De expositie vindt plaats van 1 augustus tot en met zondag 20 september in het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort.

Encyclopische aanpak van Sander

Sander geloofde heilig dat iemand getekend wordt door de tijd waarin hij/zij leeft en dat hij dit als fotograaf kon laten zien. Als Sander in zijn portretten een dwarsdoorsnede van de mensheid zou maken, zou je in een oogopslag de wereld leren kennen in de gelaatsuitdrukkingen van zijn modellen. Hij was zich terdege bewust van zijn encyclopische aanpak en doopte zijn atlas van karakters ‘Menschen des 20. Jahrhunderts’.

Betekenis van Sander voor werk van Breukel

“Sander was heel belangrijk voor de generatie fotografen die ik als student bestudeerde, zoals Richard Avedon”, aldus Breukel. “Avedon bestudeerde Sander, en dus heb ik me erin verdiept. Sander had ook een plaatcamera. Zijn portretten zijn heel mooi geconcentreerd en fotograferen was voor hem een dagelijkse zaak. Zijn oeuvre is wel Duits. Een beeld van de mens om een fotograaf heen, met een fascinatie voor allerlei soorten mensen. Dat zit ook in mijn werk.” Buiten de overlap met het werk van Sander wil Breukel laten zien hoe mooi een grote gelatine zilverprint van een groot negatief is. Als de nieuwsgierigheid van de maker erin zit, is het voor Breukel een goed portret.

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag van 12.00 uur tot 21.00 uur en van vrijdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 3,50. In verband met de corona-maatregelen moeten bezoekers via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren.