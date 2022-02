Vanaf 11 februari te zien in de Portrait Gallery Studio: Ode aan een Amsterdammer#2: Jens. Een persoonlijk verhaal en portret van Amsterdammer Jens Bommezij (1956-2021). Samengesteld door Koos Breukel, Marc Labadie en Harm Mouw.

Jens Bommezij vertrok in de jaren ‘70 vanuit het ouderlijke huis in Bergen aan zee naar de Koninklijke Marine. De gedroomde grote reizen zou hij nooit maken; Bommezij voelde zich niet thuis binnen de marinecultuur en verruilde al snel zijn matrozenkostuum voor een leven als kunstenaar en graficus. Hoewel hij Japan nooit zou bezoeken ontwikkelde hij een liefde voor de schoonheid van Japanse kunst, in het bijzonder houtsnijwerk en haiku’s. Bommezij overleed vorig jaar aan de dodelijke spierziekte PSMA. Jens Bommezij en Koos Breukel Portretfotograaf Koos Breukel leerde Jens Bommezij kennen als zijn Amsterdamse buurman, wiens ateliers aan elkaar grensden. Bommezij werd regelmatig door Breukel gevraagd als testmodel. ‘Jens was een open en enthousiast mens, die niet oordeelde. Hij maakte met iedereen gemakkelijk een connectie’.

Jens zag zichzelf als een jutter. Wat hij onderweg tegenkwam gebruikte hij als inspiratie voor zijn werk. Zijn werk hing aan elkaar van vele uitprobeersels en experimenten. Breukel: ‘Het leven van Jens is geen succes story. Jens had vroeger op school als rapportcijfers altijd vijfjes. Toen ik zijn enorme hoeveelheid werk ging uitzoeken, vond ik veel dat half af was, en ook heel mooie dingen, boeken, houtsneden en haiku’s.” Nadat Jens in 2019 last kreeg van gezondsheidsklachten werd bij hem de zeldzame spierziekte PSMA vast gesteld. Het was onvermijdelijk dat hij hieraan zou sterven, omdat er nog geen medicatie is die goed getest en beschikbaar is. In Nederland zijn er naar schatting 100 tot 200 patiënten met PSMA. Koos en Jens besloten het laatste deel van Jens’ leven vast te leggen in een serie portretten. ‘Samen met de uitprobeersels in zijn leven, zijn afgebroken carrière bij de Marine en zijn werk als kunstenaar, vormt dit het laatste stukje aan de ketting van zijn leven’, aldus Breukel.

Ode aan een Amsterdammer In 2017 bracht Dutch National Portrait Gallery met Ode aan een Amsterdammer een eerbetoon aan burgemeester Eberhard van der Laan met een tentoonstelling van portretten van Amsterdammers in het Scheepvaartmuseum. Daarin werd de burgemeester niet uitgelicht, maar was hij te zien te midden van gewone Amsterdammers, precies zoals hij het zelf graag zag. In Ode aan een Amsterdammer#2 brengen we een opnieuw een hommage, aan een gewone Amsterdammer: Jens Bommezij.

Over Koos Breukel Koos Breukel (1962) had solo-tentoonstellingen in het Fotomuseum Den Haag, Museum of Contemporary Art, Finland, en Musée Européenne de la Photographie, Parijs. Zijn werk zit in de collecties van het San Francisco MoMA, het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Frans Halsmuseum, Stedelijk Museum, Amsterdam, en het MEP in Paris. Hij ontving de Fonds BKVB Aanmoedigings-prijs Fotografie (1994) voor The Wretched Skin, in 2012 uitgeroepen tot een van de beste Nederlandse fotoboeken van de 20e eeuw (Het Nederlandse Fotoboek, Suermondt en Gierstberg). Ook Hyde (1996) en Photo Studio Koos Breukel (2001) zijn bekroond. Breukels overzichtsboek ME WE (2013) ontving de tweejaarlijkse Kees Schererprijs voor het Beste Nederlandse Fotoboek.

Over Dutch National Portrait Gallery De afgelopen jaren maakte Dutch National Portrait Gallery online producties en tentoonstellingen in musea en andere locaties, met werk uit private, bedrijfs- en museumcollecties. Vanaf september 2021 is de Portrait Gallery Studio, een bescheiden tentoonstellingsruimte, te bezoeken op het Marineterrein in Amsterdam. Daar blijven zij onderzoeken hoe portretkunst kan bijdragen aan de erkenning en waardering van de mens – zonder uitzondering en zonder oordeel. Hiermee hopen zij bij te dragen aan een samenleving waarin mensen elkaars verschillen en verhalen begrijpen en waarderen. Verwacht in 2022 in de Portrait Gallery Studio Vanaf 18 Maart: Androids en Crayons Vanaf 13 mei: Portretten met een Rafelrand – De Postzegelhelden van Maarten van Rossem. Oktober 2022: Mens op Zee. In samenwerking met het Scheepvaartsmuseum.