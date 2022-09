Portfolio Reviews BredaPhoto

terug

Tijdens het festival organiseert BredaPhoto de Online Portfolio Reviews op drie verschillende zaterdagen: 10 september, 1 oktober en 15 oktober. De reviews zullen online plaatsvinden via Zoom. Met de reviews verbinden we professionals met talenten en geven we ze waardevolle feedback op hun werk.

Tijdens BredaPhoto zal er een speciale plek zijn voor de Online International Talent Portfolio Review. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de portfolio reviews online via Zoom te organiseren. Dit is makkelijker om internationale contacten te bereiken. Zonder het milieu te belasten met allerlei reisbewegingen zijn we in staat om mensen uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen. We hebben ervoor gekozen om deze online portfolio reviews te organiseren op drie zaterdagen in september en oktober.

Wij zullen professionals uit het veld in contact brengen met talenten van de kunstacademies waarmee wij reeds samenwerken. Hun portfolio’s en die van andere opkomende talenten zullen worden beoordeeld door professionals binnen de wereld van de fotografie. Als reviewers hebben we een selectie van curatoren, redacteuren, uitgevers en fotografen uitgenodigd.

Planning van de Reviews

Zaterdag 10 September 2022

Rob van Hoesel – Uitgeverij Eriskay Connection

Alexey Shlyk – Fotograaf

Daan Zuijderwijk – Fotograaf

Valeria Posada Villada – Foam

Jeroen Toirkens – Fotograaf

